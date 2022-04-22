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Kadir Gecesi 2022 tarihi: Diyanet Ramazan 27. gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

Kadir Gecesi 2022 ne zaman? İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Yurt genelinde huşu içinde geçirilecek Kadir Gecesi için hazırlıklar başladı. Kadir Gecesi'nin 2022 yılında hangi gün idrak edileceğini merak eden vatandaşlar, kınu hakkında detayları araştırıyor. Kadir Gecesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ramazan 27. gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? İşte Diyanet 2022 Kadir Gecesi tarihi...

Giriş Tarihi: 22.04.2022 13:15
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Kadir Gecesi 2022 tarihi: Diyanet Ramazan 27. gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

Kadir Gecesi ne zaman? Bu mübarek gecede ibadet etmek isteyenler Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan, ancak yaygın kanaate göre ayın Ramazan'ın 27. gecesine tekabül ettiği bilinen Kadir Gecesi için hazırlıklar başladı. Peki, Ramazan 27. gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? İşte Diyanet 2022 Kadir Gecesi tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadir Gecesi 2022 tarihi: Diyanet Ramazan 27. gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olarak da bilinen bu gece için aynı isimli bir sure de bulunuyor. 5 ayetten oluşan "Kadir" suresinde, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bir ayette belirtiliyor. Bu gece Müslümanlar için büyük önem arzediyor, çünkü bu gecede kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadetle geçirirse geçmiş günahlarının bağışlanacağına inanılıyor.

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Kadir Gecesi 2022 tarihi: Diyanet Ramazan 27. gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27'nci gecesi idrak edilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor.

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Kadir Gecesi 2022 tarihi: Diyanet Ramazan 27. gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

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Kadir Gecesi 2022 tarihi: Diyanet Ramazan 27. gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

Kadir gecesi; Yüce Mevla'nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.