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Kadir Gecesi 2022 tarihi: Diyanet Ramazan 27. gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?
Kadir Gecesi 2022 ne zaman? İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Yurt genelinde huşu içinde geçirilecek Kadir Gecesi için hazırlıklar başladı. Kadir Gecesi'nin 2022 yılında hangi gün idrak edileceğini merak eden vatandaşlar, kınu hakkında detayları araştırıyor. Kadir Gecesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ramazan 27. gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? İşte Diyanet 2022 Kadir Gecesi tarihi...