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Haberler Galeri 23 Nisan ile ilgili şiirler: En güzel, duygulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri | 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık...

23 Nisan ile ilgili şiirler: En güzel, duygulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri | 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık...

23 Nisan ile ilgili şiirler, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kabul edilen 23 Nisan kutlamalarında okunacak. Bu özel gün ile ilgili yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İki yıl aranın ardından yüz yüze yapılacak kutlama etkinliklerinde okunabilecek 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirlerini sayfamızda bir araya getirdik. İşte en güzel, duygulu 23 Nisan ile ilgili şiirler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 12:49
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23 Nisan ile ilgili şiirler: En güzel, duygulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri | 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık...

23 Nisan ile ilgili şiirler, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. 23 Nisan etkinliklerinde okunabilecek en güzel şiirleri sizler için sayfamızda derledik. İşte 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık en güzel ve duygulu 23 Nisan şiirleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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23 Nisan ile ilgili şiirler: En güzel, duygulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri | 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık...

23 NİSAN İLE İLGİLİ ŞİİRLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yıl dönümüne özel en güzel şiirler:

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23 Nisan ile ilgili şiirler: En güzel, duygulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri | 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık...

SEN OL ÇOCUĞUM
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen ol çocuğum.
Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.
Bizi kurtaran,
Öndere inan,
Sözünü tutan,
Sen ol çocuğum.
Küçüksün bugün,
Yarın büyürsün
Her işte üstün
Sen ol çocuğum.
Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen
Yurduna güven
Sen ol çocuğum.

Hasan Ali YÜCEL

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23 Nisan ile ilgili şiirler: En güzel, duygulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri | 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık...

ŞU 23 NİSAN
Şu yirmi üç Nisan'ı,
Ne kadar çok severim.
Neden diye sorsalar;
Kendi bayramım derim.

Hiçbir bayram veremez
Bana onun tadını,
Ata'm çocuk bayramı
Koymuş onun adını.

Yaşa 23 Nisan,
Sevinmeyen yok inan,
Saçtığın mutlulukla,
Neşe doluyor her yan.

Fahrünnisa Elmalı

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23 Nisan ile ilgili şiirler: En güzel, duygulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri | 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık...

AYDINLIK YERYÜZÜ
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.