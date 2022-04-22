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23 Nisan ile ilgili şiirler: En güzel, duygulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri | 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık...
23 Nisan ile ilgili şiirler, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kabul edilen 23 Nisan kutlamalarında okunacak. Bu özel gün ile ilgili yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İki yıl aranın ardından yüz yüze yapılacak kutlama etkinliklerinde okunabilecek 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirlerini sayfamızda bir araya getirdik. İşte en güzel, duygulu 23 Nisan ile ilgili şiirler...