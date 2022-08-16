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TÜBİTAK gemisi Marmara'ya açıldı! Korkutucu sonuç tespit edildi

TÜBİTAK, Marmara Araştırma Gemisi'yle açılarak Marmara'da incelemelerde bulunan 9 bilim insanı, denizin alt tabakasında oksijenin tükenme seviyesine geldiğini belirledi. Başuzman Araştırmacısı Sabri Mutlu, "Şu an sıfır seviyesinde, eğer daha da altına inerse oksijensiz solunum gerçekleştirilmeye başlanacak. O zaman da Karadeniz'in dibi gibi hidrojen sülfür tabaka oluşmaya başlayabilir" dedi.

Giriş Tarihi: 16.08.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 11:08
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TÜBİTAK gemisi Marmara’ya açıldı! Korkutucu sonuç tespit edildi

TÜBİTAK, Deniz ve Denizcilik Konusunda Ulusal Uygulamalı Deniz Araştırmaları Merkezi'nin 41 metrelik TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, 11 denizci ve 9 bilim insanından oluşan ekiple, kirleticilerin deniz ortamında etkilerinin saptanması konusunda sefere çıktı.

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TÜBİTAK gemisi Marmara’ya açıldı! Korkutucu sonuç tespit edildi

Islak laboratuvar, kuru laboratuvar, biyoloji laboratuvarı, ısı kontrollü laboratuvar ve bilgisayar laboratuvarının bulunduğu gemi ile sefere çıkan ekip, 14 gün boyunca denizin 150 noktasından numuneler alarak laboratuvarlarda inceleme yapacak.

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TÜBİTAK gemisi Marmara’ya açıldı! Korkutucu sonuç tespit edildi

Seferin ilk gününde, "Rozet Örnekleme" cihazı, ekip tarafından denize indirildi ve belirli metrelerde sudan örnekler alındı. Cihaz gemiye çıkarıldıktan sonra örnekler, alındıkları metrelere göre şişelendi ve laboratuvarlarda incelendi. Sudan alınan numunelerin ardından denize bırakılan bir ağ ve kepçe yardımıyla dip çamurundan da örnekler alındı. Dip suyunda bulunan oksijen düzenli olarak izlendi.

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TÜBİTAK gemisi Marmara’ya açıldı! Korkutucu sonuç tespit edildi

Denizin üst tabakasında oksijen normalken alt tabakasında ise canlı yaşamı için 2 miligram olması gereken oksijen miktarı sıfır miligram olarak görüldü. Uzmanlar, oksijenin sıfır seviyesinin de altına düşerse oksijensiz solunumun gerçekleştirilmeye başlanacağını duyurdu. Hidrojen sülfür tabakanın oluşma ihtimaline karşı da uyarı yapıldı.

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TÜBİTAK gemisi Marmara’ya açıldı! Korkutucu sonuç tespit edildi

"DENİZİN KİRLİLİK GÖSTERGELERİ ÇOK FARKLI OLABİLİYOR"

TÜBİTAK Mam Çevre Yüksek Mühendisi Ersan Kuzyaka, deniz dibinde yapılacak çalışmaları anlatarak, "Bizim bu mevsimde yaptığımız çalışmalar özellikle deniz suyu kirliliği, zooplankton örneklemeleri çalışmaları yapıyoruz. Bunların sonuçlarına göre de kirlilik değerlendirmesi yapıyoruz. Şu an gemide araştırma ekibi olarak 9 kişi varız, bunun dışında da 11 tane gemi personelimiz var. Karadeniz'de 20 günü bulan sefer Marmara Denizi'nde 14 günü buluyor. Aldığımız örneklerin bir kısmını gemimizde eş zamanlı olarak deniz suyu numunelerinin çözülmüş oksijen elementlerini burada analiz ediyoruz. Burada yapamadığımız analizleri ise +4'te ya da -20 derecede dondurup kurumdaki laboratuvarımızda devam ediyoruz. Mevcutta denizin kirlilik göstergeleri çok farklı olabiliyor. Marmara Denizi'nin özelinde bulunmayan bir canlı türü görürsek, mevcut biyolojik kirlilik olarak yeni bir kirliliğin habercisi olmuş oluyor" dedi.