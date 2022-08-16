16 Ağustos 2022, Salı
TÜBİTAK gemisi Marmara'ya açıldı! Korkutucu sonuç tespit edildi
TÜBİTAK, Marmara Araştırma Gemisi'yle açılarak Marmara'da incelemelerde bulunan 9 bilim insanı, denizin alt tabakasında oksijenin tükenme seviyesine geldiğini belirledi. Başuzman Araştırmacısı Sabri Mutlu, "Şu an sıfır seviyesinde, eğer daha da altına inerse oksijensiz solunum gerçekleştirilmeye başlanacak. O zaman da Karadeniz'in dibi gibi hidrojen sülfür tabaka oluşmaya başlayabilir" dedi.
Giriş Tarihi: 16.08.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 11:08
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