16 Ağustos 2022, Salı
Bu test beyin yakıyor! Resimdeki kalbi bulmanın rekoru 35 saniye
Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. Resimdeki kalbi, beyni ve gözü ilk bakışta bulabilecek misiniz? Resimdekileri bulma rekoru 35 saniye.
Giriş Tarihi: 16.08.2022 10:27
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