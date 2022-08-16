Bu test beyin yakıyor! Resimdeki kalbi bulmanın rekoru 35 saniye

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. Resimdeki kalbi, beyni ve gözü ilk bakışta bulabilecek misiniz? Resimdekileri bulma rekoru 35 saniye.