Her gün salata yerseniz ne olur? ’Diyetteyim sadece salata yiyeceğim’ diyenleri ilgilendiriyor

The New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir araştırma, salata diyeti gibi yüksek lifli, düşük kalorili diyetlerin kilo kaybının desteklediğini ortaya koymuştur. Tabi öte yandan bunun için bir araştırma gerekir miydi bilemedik, aslında bu gerçeği hepimiz biliyoruz. Her gün salata yendiğinde, kişinin bünyesine ve normal beslenme alışkanlıklarına göre değişse de kilo vermemek imkansız gibi görünüyor ancak yalnızca bir süreliğine…Salata diyeti iyidir ancak salatanın içeriği de oldukça önemli. Birazdan anlatacağımız üzere, uzun süre sadece belirli sebzelerden oluşan bir salata ile beslenmek bir süre sonra vücudu strese sokarak zayıflamanızı yavaşlatabilir.