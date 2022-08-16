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Her gün salata yerseniz ne olur? 'Diyetteyim sadece salata yiyeceğim' diyenleri ilgilendiriyor

Yaz aylarıyla birlikte daha hafif yiyeceklere yönelen milyonlar, arama motorları vesilesiyle araştırmalara koyuldu. Kimileri sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olarak salatayı tercih ederken, kimileri de salata diyetiyle birlikte fit kalma umudunda. Peki, her gün salata yemek vücumuzda nasıl etkilerde bulunuyor? İşte sağlıklı salatalar için ipuçları ve salata ile beslenirsek vücudumuzda olacak değişiklikler...

Giriş Tarihi: 16.08.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 12:06
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Her gün salata yerseniz ne olur? ’Diyetteyim sadece salata yiyeceğim’ diyenleri ilgilendiriyor

Her gün salata yemek vücudunuzda birçok değişikliğin olmasına neden oluyor. Beslenme uzmanlarının ekseriyetinin önerdiği her gün meyve ve sebze yiyerek beslenme şekli sağlığımızı olumlu yönde etkliliyor. Ancak yine de her gün salata yemek doğru bir tercih olmayabilir. İşte salata yemenin faydaları...

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Her gün salata yerseniz ne olur? ’Diyetteyim sadece salata yiyeceğim’ diyenleri ilgilendiriyor

Her gün salata yemenin faydaları

Her 5 yılda bir yapılan yeni araştırmalar ile güncellenen Amerikan Sağlık Rehberine göre, iyi beslenmek için değişmeyen ilk temel kural bol bol sebze ve meyve yemektir ancak dikkatinizi çekelim, sadece salata ile beslenmek demiyor elbette.

Doğru bir salata diyeti için farklı besinlerinde menünüzde olması şart ve salata diyetlerinin en güzel yanı, salata içerisine farklı besinler koyarak güçlendirme imkanımızın olması. Her gün salata yenebilir, ancak nasıl salata? Önemli nokta işte burası.

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Her gün salata yerseniz ne olur? ’Diyetteyim sadece salata yiyeceğim’ diyenleri ilgilendiriyor

Farklı besinlerle güçlendirilmiş salatalar hazırlayın

Bu kılavuza göre bol sebze ve meyve ile donatılmış öğünler, kalp sağlığı ve belirli kanser türleri olmak üzere ciddi sağlık problemlerinden koruyucu nitelikte… ancak sadece salata ile beslenmek istiyorsanız mutlaka salatalarınızı farklı besinlerle – mesela sağlıklı yağlar, kuruyemişler ya da et, balık gibi protein kaynakları ile güçlendirmelisiniz.

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Her gün salata yerseniz ne olur? ’Diyetteyim sadece salata yiyeceğim’ diyenleri ilgilendiriyor

Her gün sadece salata yemek zayıflatır mı?

Her gün salata yemek, kesinlikle her öğünde bol miktarda meyve ve sebze almak anlamına gelir. Ve meyve ve sebzelerin lif oranı yüksek ve kalorisi nispeten düşük olduğu için, yalnızca salata yemenin genel olarak daha az kalori almanıza yardımcı olacağı bilinmektedir.

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Her gün salata yerseniz ne olur? ’Diyetteyim sadece salata yiyeceğim’ diyenleri ilgilendiriyor

The New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir araştırma, salata diyeti gibi yüksek lifli, düşük kalorili diyetlerin kilo kaybının desteklediğini ortaya koymuştur. Tabi öte yandan bunun için bir araştırma gerekir miydi bilemedik, aslında bu gerçeği hepimiz biliyoruz. Her gün salata yendiğinde, kişinin bünyesine ve normal beslenme alışkanlıklarına göre değişse de kilo vermemek imkansız gibi görünüyor ancak yalnızca bir süreliğine…Salata diyeti iyidir ancak salatanın içeriği de oldukça önemli. Birazdan anlatacağımız üzere, uzun süre sadece belirli sebzelerden oluşan bir salata ile beslenmek bir süre sonra vücudu strese sokarak zayıflamanızı yavaşlatabilir.