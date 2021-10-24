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Haberler Galeri MSB paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler

MSB paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kudretini tüm cihana gösteren Ateş Serbest 2021 faaliyetine sayılı günler kaldı. Milli Savunma Bakanlığı, faaliyete ilişkin çarpıcı kareleri kamuoyuyla paylaştı. İşte tüm dünyanın ilgisini çeken göğüs kabartan kareler...

Giriş Tarihi: 24.10.2021 00:38 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 00:57
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TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler
TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler

Ateş Serbest 2021 faaliyetine sayılı günler kala, MSB prova görüntülerini paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 28
TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler
TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler

Çarpıcı karelere yer verilen kolajda TSK'nın gücü tüm dünyaya gösterildi.

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  • 28
TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler
TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler
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  • 28
TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler
TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler
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  • 28
TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler
TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler