24 Ekim 2021, Pazar
MSB paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kudretini tüm cihana gösteren Ateş Serbest 2021 faaliyetine sayılı günler kaldı. Milli Savunma Bakanlığı, faaliyete ilişkin çarpıcı kareleri kamuoyuyla paylaştı. İşte tüm dünyanın ilgisini çeken göğüs kabartan kareler...
Giriş Tarihi: 24.10.2021 00:38 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 00:57
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TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler
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TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler
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TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler
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- 28
TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler
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- 28
TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 faaliyetinden heyecanlandıran görüntüler