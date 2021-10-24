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Son dakika! Ekiplerden kaçan otomobilde el bombası çıktı

Son dakika haberi: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gece yaya ekiplerinden kaçmaya çalışan bir otomobilde el bombası çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.10.2021 01:27 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 01:29
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Son dakika! Ekiplerden kaçan otomobilde el bombası çıktı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Gazali Caddesi üzerinde gece yaya devriyeleri durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi sorgulamak istedi.

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Son dakika! Ekiplerden kaçan otomobilde el bombası çıktı

Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan 3 şahıs, 34 CCN 817 plakalı otomobil ile kaçmaya çalışırken bir iş yerinin önünde duran araçlara çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından aranan otomobilde el bombası, 1 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Son dakika! Ekiplerden kaçan otomobilde el bombası çıktı

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, sürücü M.T. ve yanında bulunan K.T. ile S.A. da gözaltına alınarak, işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü.

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Son dakika! Ekiplerden kaçan otomobilde el bombası çıktı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika! Ekiplerden kaçan otomobilde el bombası çıktı