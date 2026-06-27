Trump'ın biyolojik babası olduğuna inandığını söyleyen Özmen, bu iddiasının DNA incelemesiyle netlik kazanmasını istedi. Trump'tan herhangi bir maddi beklenti içinde olmadığını da belirten Özmen, tek amacının biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek olduğunu ifade etti. Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Trump ile bir araya gelmek istediğini dile getiren Özmen, Trump'ın kendisiyle görüşmek istemesi halinde ona yaprak sarması ve baklava hazırladığını, bunları yedirmek istediğini vurguladı. Trump'ın kendisini geri çevirmeyeceğine inandığını söyleyen Özmen, yıllardır bu sorunun cevabını aradığını ve hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğini sözlerine ekledi.

"GEREKİRSE DNA TESTİ DE YAPTIRACAĞIM" NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek olan ABD Başkanı Trump ile görüşmek istediğini belirten Özmen, "Geleceğini duyduğum için kendisine mektup gönderdim. Görüşme talebinde bulundum. 1-2 hafta önce de bir haber geldi ama ne kadar doğru bilmiyorum. Ben İngilizce bilmiyorum. Kendisi benimle görüşeceğini söylemiş. Şu anda sessiz kalmasının sebebi İran'la yapılan savaş ve Epstein dosyaları patlak verdiğinden sanırım. Gerekirse DNA testi de yaptıracağını söyledi. Ben de 'Olur, niye olmasın' dedim. Ben kendimden eminim. Bir de kendisine mektup göndermiştim. O mektuba cevap olarak zannedersem bir mektup yazmış. Sana ileteceğiz dediler. Henüz gelmedi. Amerika halkı da bana mesaj çekiyor. Bu konuda sorular soruyorlar. Babacığımın yaptığı politikalardan hoşnut olmadıklarını söylüyorlar. Başkanlık seçiminden sonra bana dönüş yapacağı söylendi" diye konuştu.

"BİR KIZININ OLUP OLMADIĞINI SORMAK İSTİYORUM"

Hayatı boyunca türlü sıkıntılar çektiğini belirten Özmen, "Geldiğinde görüşmek isterim. Elçiliğe de mektup yazdım, ayrıca görüşme talebinde bulundum. Bu da bir hafta oldu. Vakti olursa görüşebilirse benimle iyi olur, inşallah görüşür. Yüz yüze görüşmek en mantıklısı. Soracaklarım var. Ben gerçekten bunca yıl hayatımı yaşayamadım. Çok zorluklar çektim. En azından haberi olup olmadığını, bir kızının olup olmadığını sormak istiyorum. Zaten zannedersem 'Çocuğum olabilir' diye kendisinden de şüphe ediyormuş. Yanına gitsem de yanaştırmazlar. Yanımda da engelli kardeşim var. O yüzden yapamam. Gitsem de yanaşamam. Birisi aracı olacak ki ancak öyle olur" şeklinde konuştu.

"BABAMA YAPRAK SARMASI HAZIRLADIM"

Trump için bir sürü hazırlık yaptığını dile getiren Özmen, "Babama yaprak sarması hazırladım. Genelde kendi yemeklerini kendileri getiriyorlar. Türk kahvesi, çay ikram ederim. Türkiye'nin meşhur tatlısı baklavayı ikram ederim. Bütçeme göre bir şeyler yapmaya çalışırım. Onların lüks hayatına göre bir şey hazırlayamam, ancak bu kadarını yapabilirim. Yeter ki kabul etsin ve benimle görüşsün" ifadelerini kullandı.

"F-35'LERİ İADE EDERSE SEVİNİRİM"

Hem ABD hem de Türkiye'nin iyi ilişkileri olmasını temenni eden Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Türkiye hem de ABD halkının yanındayım. Özellikle Türk halkının yanındayım. İki ülke arasında ben bir köprü oldum. Dilerim bu köprü hem Türkiye açısından hem ABD açısından iyi şeyler doğurur. Ben de elimden geldiği kadar Türkiye'de iyi şeylerin yürümesini, güzel şeylerin olmasını istiyorum. Sevgili babacığım diyor ya, 'Sayın Erdoğan ile anlaşıyoruz, benim her dediğimi yaptı.' O zaman karşılık da F-35'leri verirse en azından Türkiye'nin parası boşa çıkmamış olur. F-35'leri iade ederse sevinirim. Bir de şunu söyleyeyim, ben kızı olduğuma yüzde 99 inanıyorum"