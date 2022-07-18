Pençe-Kilit şehidi Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca’nın hikayesi herkesi duygulandırdı! Yeni aldığı otomobiline binememiş

'YENİ ALDIĞI ARABASINA BİNEMEMİŞ'

Kardeşinin yeni aldığı arabasına binemediğini de ifade eden Ali Koca, "En son şehit olmadan önceki gün görüştüm. 1 ay önce yeni bir araba almıştı. Ağabey lastiklerini değiştir, bakımlarını yaptır gelince bineceğim dedi. Ama binmek nasip olmadı. Sürekli arabanın fotoğraflarını videosunu istiyordu. Belli değil ama bayrama gelirim diyordu. Çok hevesleri vardı. Ama en büyük hevesine kavuştu. Çok şükür rabbim ona şehitlik nasip etti. Rabbim inşallah bizlere de bu şehitliği nasip eder" diye konuştu.