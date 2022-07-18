18 Temmuz 2022, Pazartesi
Pençe-Kilit şehidi Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın hikayesi herkesi duygulandırdı! Yeni aldığı otomobiline binememiş
Son dakika haberine göre Irak'ın Kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Konyalı Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın hikayesi herkesi duygulandırdı. Şehidin ağabeyi Ali Koca, "1 ay önce araba aldırdı. Ağabey iyi bak ben gelince binerim dedi. Ama binmek nasip olmadı. Hüznü ve gururu bir arada yaşıyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 18.07.2022 14:10 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 14:17
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