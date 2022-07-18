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Manisa’da azmin ve başarının örneği oldu! Babası izin vermeyince gizlice okudu Paris’te doktorasını yaptı

Manisa'da kırsal bir mahallede dünyaya gelen Sultan Çetinkaya Tahtacı, okuma azmi ve başarısıyla örnek oldu. Babasının tüm engellemelerine rağmen gizlice ortaokul ve liseyi bitirdi. Üniversite ve yüksek lisans eğitiminin ardından da Fransa'da doktorasını yaptı. Şimdi Paris'te yaşayan Tahtacı, başkalarına da umut olmak için hayat hikayesini anlattığı kitabını çıkarmaya hazırlanıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 18.07.2022 15:59
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Manisa’da azmin ve başarının örneği oldu! Babası izin vermeyince gizlice okudu Paris’te doktorasını yaptı

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı 20 haneli kırsal Beydere Mahallesi'nden çıkarak Fransa'nın en önemli üniversitelerinden birinde doktorasını tamamlayan Sultan Çetinkaya Tahtacı, yaşam hikayesiyle örnek oldu. Havva- Ramazan Çetinkaya çiftinin 4 çocuğundan 3'üncüsü Sultan Çetinkaya Tahtacı, ilkokul öğreniminin ardından, babasının izin vermemesi üzerine eğitim hayatı sona erdi. İçindeki okuma sevgisi dinmeyen Tahtacı, babasından gizli okumaya karar verdi. Yumurta ve fesleğen satarak, 17 yaşında açık öğretim üzerinden ortaokula başlayan Tahtacı, liseyi de büyük zorluklarla yine açık öğretim üzerinden tamamlayarak 23 yaşında mezun oldu.

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Manisa’da azmin ve başarının örneği oldu! Babası izin vermeyince gizlice okudu Paris’te doktorasını yaptı

OKUMAK İÇİN EVİ TERK ETTİ

Okumak için evi terk edip, Manisa'ya giden Tahtacı, yazın çalıştığı domates fabrikasından kazandığı parayla dershaneye gitti. Üniversite sınavında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanan Çetinkaya, üniversite 3'üncü sınıfta başarısı ile Erasmus Projesi'yle Fransa'ya gitmeye hak kazandı.

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Manisa’da azmin ve başarının örneği oldu! Babası izin vermeyince gizlice okudu Paris’te doktorasını yaptı

1 yıl okuduktan sonra ülkeye dönerek, lisansını bitiren Tahtacı, daha sonra Fransız Edebiyatı yüksek lisansını tamamladı. Bir vakıf üniversitesinde okutman olarak göreve başlayan Tahtacı, doktora için Sorbonne Üniversitesi'nin Grand Ekolü olan EPHE'den kabul gördü. 6 yılın ardından doktorasını tamamlayan Tahtacı, sınır ötesine taşıdığı başarısıyla, "Kız çocukları okuyamaz" diyenlere ders verdi. Yaşadığı Paris'te evlendiği Ayhan Tahtacı ile hayatını kuran Sultan Çetinkaya Tahtacı, turistlere Eyfel Kulesi'nin rehberliğini yapıyor.

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Manisa’da azmin ve başarının örneği oldu! Babası izin vermeyince gizlice okudu Paris’te doktorasını yaptı

"HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK BAŞARININ BABAMI ATLATMAK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Yaşam hikayesini aktaran Sultan Çetinkaya Tahtacı, ilkokul öğreniminin ardından 17 yaşına kadar babasına yalvardığını belirterek, "İlkokulu Şamar Mahallesi'ne giderek okudum. Mahallemiz küçük olduğu için bir okulumuz yoktu. Okulu bitirdikten sonra burada herkes, tüm çocuklar, tarlada çalışır eve yardımcı olmaları gerekir. Fakat bende müthiş bir öğrenme aşkı ve merakım olduğu için okumak istiyordum. Babam beni okutmak istemedi. Bunun nedenini hiçbir zaman anlayamadım. 11 yaşında ilkokulu bitirdim. 17 yaşına kadar babama beni okutması için yalvardım. Sadece babama değil büyük gördüğüm herkese yalvardım. Babam beni okutmak istemediği gibi okumak için attığım her adımda beni engelledi. Hayatımdaki en büyük başarının babamı atlatmak olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Manisa’da azmin ve başarının örneği oldu! Babası izin vermeyince gizlice okudu Paris’te doktorasını yaptı

"BABAM ŞU AN BENİMLE GURUR DUYUYOR"

Üniversiteyi kazanıp gittikten sonra babasının kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini ve gurur duyduğunu söylediğini kaydeden Tahtacı, "Zamanla babam çok değişti. Burada çok zor günler yaşadım. 17 yaşına kadar her sabah kalkıp 'Allah'ım ben okuyabilecek miyim?' diye dua ederdim, gözlerimden yaşlar akardı. 12 ile 17 yaşlarımın arası benim için en kötü, çileli günler diye hatırlıyorum."