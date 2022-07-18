Manisa’da azmin ve başarının örneği oldu! Babası izin vermeyince gizlice okudu Paris’te doktorasını yaptı

"HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK BAŞARININ BABAMI ATLATMAK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Yaşam hikayesini aktaran Sultan Çetinkaya Tahtacı, ilkokul öğreniminin ardından 17 yaşına kadar babasına yalvardığını belirterek, "İlkokulu Şamar Mahallesi'ne giderek okudum. Mahallemiz küçük olduğu için bir okulumuz yoktu. Okulu bitirdikten sonra burada herkes, tüm çocuklar, tarlada çalışır eve yardımcı olmaları gerekir. Fakat bende müthiş bir öğrenme aşkı ve merakım olduğu için okumak istiyordum. Babam beni okutmak istemedi. Bunun nedenini hiçbir zaman anlayamadım. 11 yaşında ilkokulu bitirdim. 17 yaşına kadar babama beni okutması için yalvardım. Sadece babama değil büyük gördüğüm herkese yalvardım. Babam beni okutmak istemediği gibi okumak için attığım her adımda beni engelledi. Hayatımdaki en büyük başarının babamı atlatmak olduğunu düşünüyorum" dedi.