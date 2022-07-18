18 Temmuz 2022, Pazartesi
Manisa’da azmin ve başarının örneği oldu! Babası izin vermeyince gizlice okudu Paris’te doktorasını yaptı
Manisa'da kırsal bir mahallede dünyaya gelen Sultan Çetinkaya Tahtacı, okuma azmi ve başarısıyla örnek oldu. Babasının tüm engellemelerine rağmen gizlice ortaokul ve liseyi bitirdi. Üniversite ve yüksek lisans eğitiminin ardından da Fransa'da doktorasını yaptı. Şimdi Paris'te yaşayan Tahtacı, başkalarına da umut olmak için hayat hikayesini anlattığı kitabını çıkarmaya hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 18.07.2022 15:59
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14