04 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Trafikte korku dolu anlar! Sinir krizi geçiren kadın direksiyonu kırdı: Faciadan dönüldü

Trafikte korku dolu anlar! Sinir krizi geçiren kadın direksiyonu kırdı: Faciadan dönüldü

Eyüpsultan'da minibüs şoförü erkek arkadaşıyla trafikte seyir halindeyken kavga eden genç kadın, direksiyonu kırınca ortalık karıştı. Refüje çıkan minibüse arkasından gelen bir başka araç çarptı. Sinir krizi geçirip indiği araca saldıran genç kadını, arkadaşı güçlükle zapt etti. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 04.07.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 10:49
  • 1
  • 8
Trafikte korku dolu anlar! Sinir krizi geçiren kadın direksiyonu kırdı: Faciadan dönüldü

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan seferini yapan 34 M 4606 plakalı minibüsün şoförü, yan koltuğa kız arkadaşını da aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Trafikte korku dolu anlar! Sinir krizi geçiren kadın direksiyonu kırdı: Faciadan dönüldü

Şoför yolcularla birlikte seferini yaptığı esnada kız arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma esnasında genç kadın, trafikte ilerleyen minibüsün direksiyonunu kırdı.

  • 3
  • 8
Trafikte korku dolu anlar! Sinir krizi geçiren kadın direksiyonu kırdı: Faciadan dönüldü

Kontrolden çıkan minibüs refüje çıkınca arkasından gelen 34 LAM 29 plakalı araç da ona çarptı.

  • 4
  • 8
Trafikte korku dolu anlar! Sinir krizi geçiren kadın direksiyonu kırdı: Faciadan dönüldü

ŞOFÖRE SEVGİLİSİYLE KAVGA EDİP DİREKSİYONU KIRDI
Kaza sonucu yara almadan kurtulan yolcular aşağıya inerken, şoförün kız arkadaşı ise sinir krizi geçirdi. Araçtan inen kadın, defalarca araca tekme ve yumruk attı.

  • 5
  • 8
Trafikte korku dolu anlar! Sinir krizi geçiren kadın direksiyonu kırdı: Faciadan dönüldü

Erkek arkadaşı tarafından güçlükle zapt edilen genç kadın bağırmayı sürdürdü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.