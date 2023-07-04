O ili yılanlar bastı! Uzmanlar uyardı: Bu kokuyu alırsa sizin de evinize girer!

'EVLERİN ETRAFINA KÜKÜRT DÖKÜN'

Vatandaşların yılanla karşılaşmaları halinde panik yapmamaları ve sakin olmalarını isteyen Şenay, "Dünyada olduğu gibi bölgemizde de birçok yılan çeşidi var. Siyah, boz, kör yılan dediğimiz türler var. Bunların içerisinde en zehirlileri engerek yılanı. Boz renkte, kalın ve kısa bir boyda olurlar. Çok fazla yaklaşıp, dokunmayın, kışkırtmayın. Çünkü yılanlar insanlardan korkup kaçar. Kışkırtırsanız da savunma ihtiyacı duyup saldırır.