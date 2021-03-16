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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Trabzon'daki tarihi keşifte flaş gelişme! İlk insanların yaşadığı mağarayı talan etmişler Trabzon'daki tarihi keşifte flaş gelişme! İlk insanların yaşadığı mağarayı talan etmişler
Trabzon'da M.Ö. 11 bin yılına ait olduğu düşünülen ve ilk insanların kullandığı taş aletlerin bulunduğu mağarada incelemeler sürerken, tarihi mağaranın defineciler tarafından daha önce kaçak kazı yapılarak talan edildiği ortaya çıktı. Yöre halkı, arkeologlarca inceleme sürdürülen mağaranın korunarak, turizme kazandırılmasını istedi.
Giriş Tarihi: 16.03.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 08:57
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi öğretim üyelerinden Dr. Hülya Çalışkan Akgül ve Doç. Dr. Serkan Demirel'in 2018 yılında başlattığı 'Trabzon Protohistorik (Kalkolitik ve Tunç çağları) Yüzey Araştırma Projesi'yle önemli bulgular tespit edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda Trabzon'un Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi Koskarlı mevkisinde bulunan bir mağarada, arkeologlarca, farklı boyutlarda 103 parça taş alet bulundu.
Yapılan ilk incelemelerle, 'kesici' olarak kullanılan taş aletlerin, milattan önce 11 bin yıl öncesine ait olduğu belirlendi.
Obsidyen ve çakmak taşından yapılma aletlerden 7 tanesi, köken analizi yapılmak üzere Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tristan Carter'e gönderildi.
Elde edilen ilk sonuçlara göre, bölgede yaşayan ilk insan grubunun 'kesici alet' olarak kullandığı düşünülen taşlardan 5 tanesinin Kapadokya, 2 tanesinin Trans Kafkasya (Gürcistan-Ermenistan) kökenli olduğu tespit edildi.