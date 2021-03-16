Trabzon'daki tarihi keşifte flaş gelişme! İlk insanların yaşadığı mağarayı talan etmişler

Trabzon'da M.Ö. 11 bin yılına ait olduğu düşünülen ve ilk insanların kullandığı taş aletlerin bulunduğu mağarada incelemeler sürerken, tarihi mağaranın defineciler tarafından daha önce kaçak kazı yapılarak talan edildiği ortaya çıktı. Yöre halkı, arkeologlarca inceleme sürdürülen mağaranın korunarak, turizme kazandırılmasını istedi.