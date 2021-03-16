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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Kangalı paramparça ettiler! Tüyler ürperten görüntü
Sosyal medyada paylaşılan paramparça haldeki kangalın fotoğrafı tüyler ürpertti. Soğuktan donarak ölen köpeği aç kalan yırtıcılar parçaladı. Yoldan geçen bir kişi köpeğin fotoğafını çekerek paylaştı. Yırtıcılar tarafından sadece gövdesi yenilen köpeğin fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte vahşi doğanın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 16.03.2021 05:51
Vahşi doğanın korkunç yüzü bu fotoğraflarla sergilendi. Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.
Timsahla aslanın kapışması
Kavga eden kutup ayıları
Kavga eden aslan ve kaplan