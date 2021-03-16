Kangalı paramparça ettiler! Tüyler ürperten görüntü

Sosyal medyada paylaşılan paramparça haldeki kangalın fotoğrafı tüyler ürpertti. Soğuktan donarak ölen köpeği aç kalan yırtıcılar parçaladı. Yoldan geçen bir kişi köpeğin fotoğafını çekerek paylaştı. Yırtıcılar tarafından sadece gövdesi yenilen köpeğin fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte vahşi doğanın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar...