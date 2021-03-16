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Kangalı paramparça ettiler! Tüyler ürperten görüntü

Sosyal medyada paylaşılan paramparça haldeki kangalın fotoğrafı tüyler ürpertti. Soğuktan donarak ölen köpeği aç kalan yırtıcılar parçaladı. Yoldan geçen bir kişi köpeğin fotoğafını çekerek paylaştı. Yırtıcılar tarafından sadece gövdesi yenilen köpeğin fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte vahşi doğanın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 05:51
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Kangalı paramparça ettiler! Tüyler ürperten görüntü

Vahşi doğanın korkunç yüzü bu fotoğraflarla sergilendi. Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kangalı paramparça ettiler! Tüyler ürperten görüntü

Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.

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Kangalı paramparça ettiler! Tüyler ürperten görüntü

Timsahla aslanın kapışması

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Kangalı paramparça ettiler! Tüyler ürperten görüntü

Kavga eden kutup ayıları

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Kangalı paramparça ettiler! Tüyler ürperten görüntü

Kavga eden aslan ve kaplan