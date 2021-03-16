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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yılancı Mustafa! 15 yaşında bu işe başladı | Herkes onu 'kurtarıcı' olarak görüyor Yılancı Mustafa! 15 yaşında bu işe başladı | Herkes onu 'kurtarıcı' olarak görüyor Son dakika haberine göre; Hatay'ın Hassa ilçesinde "Yılancı Mustafa" olarak tanınan Mustafa Göktürk, Amanos Dağları'nın eteklerindeki kırsal mahallelerde evlere giren yılanları, ucu çengelli bir demir ve plastik maşayla yakalayarak doğaya bırakıyor. Giriş Tarihi: 16.03.2021 13:25
Vatandaşların ev, iş yeri ve ahırlarına giren yılanları 14 yıldır gönüllü yakalayan 29 yaşındaki Göktürk, tehlikeli olarak görülen bu işin aslında zor olmadığını belirtiyor.
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Yılan yakalama işine 15 yaşındayken evlerine giren yılanları zarar vermeden ve öldürmeden tutarak doğaya salmasıyla başlayan, daha sonra komşularına bu konuda yardımcı olan Göktürk, kırsal mahallelerde "kurtarıcı" olarak görülüyor.
Kepçe operatörlüğüyle geçimini sağlayan ancak yörede "Yılancı Mustafa" olarak tanınan Göktürk, yaptığı işle kurtarma ekipleri ve itfaiyenin de yükünü hafifletiyor.
Göktürk, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri yılanlarla ilgili bilgiler edindiği için artık onlardan korkmamaya başladığını söyledi. Küçük yaşlarda evlerine giren yılanları kendisinin yakaladığını belirten Göktürk, "Zaman geçtikçe çevredekiler de benden yardım istemeye başladı. Tabii yılan türlerinin hepsini araştırdım. Yılanlar hakkında detaylı bilgiye sahibim." dedi.
Özellikle kırsal mahallerde evde yılan görülme vakasının çok olduğunu anlatan Göktürk,"Vatandaşlar 'evime yılan girdi, yardım edin' diye arıyor. Ben de hiçbir ücret almadan gönüllü olarak gidip yılanı yakalıyorum." ifadelerini kullandı.