Yılancı Mustafa! 15 yaşında bu işe başladı | Herkes onu 'kurtarıcı' olarak görüyor

Son dakika haberine göre; Hatay'ın Hassa ilçesinde "Yılancı Mustafa" olarak tanınan Mustafa Göktürk, Amanos Dağları'nın eteklerindeki kırsal mahallelerde evlere giren yılanları, ucu çengelli bir demir ve plastik maşayla yakalayarak doğaya bırakıyor.

Giriş Tarihi: 16.03.2021 13:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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