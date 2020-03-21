Trabzon’da banklara şerit çekildi! “Hayde eve” yazılı levhalar takıldı

Trabzon'da koronavirüse karşı sıkı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Virüs için yapılan uyarılara karşın vatandaşlar evlerinden çıkıp parklarda yan yana oturmayı sürdürünce, zabıta ekipleri banklara şerit çekti. Birçok yere 'Hayde eve' yazılı levhalar monte edildi. Ancak bazı yaşlı vatandaşlar uyarılara aldırış etmeden banklarda oturmaya devam etti.