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Trabzon’da banklara şerit çekildi! “Hayde eve” yazılı levhalar takıldı

Trabzon'da koronavirüse karşı sıkı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Virüs için yapılan uyarılara karşın vatandaşlar evlerinden çıkıp parklarda yan yana oturmayı sürdürünce, zabıta ekipleri banklara şerit çekti. Birçok yere 'Hayde eve' yazılı levhalar monte edildi. Ancak bazı yaşlı vatandaşlar uyarılara aldırış etmeden banklarda oturmaya devam etti.

Giriş Tarihi: 21.03.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 13:35
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Trabzon’da banklara şerit çekildi! “Hayde eve” yazılı levhalar takıldı

Koronavirüs nedeniyle yurdun birçok noktasında alınan önlemler sürüyor. Trabzon'da bank ve oturma gruplarına, 'Hayde eve' yazılı levhalar monte edilip, evde kalınması çağrısı yapıldı.

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Trabzon’da banklara şerit çekildi! “Hayde eve” yazılı levhalar takıldı

Levhalarda; Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun Oturulacak en güzel yer evimizdir. Bu süreci atlattıktan sonra buralarda oturup hep birlikte çay içeceğiz mesajı da yer aldı.

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Trabzon’da banklara şerit çekildi! “Hayde eve” yazılı levhalar takıldı

Meydan Parkı'nda, koronavirüse ilişkin alınan tedbirleri ve uyarıların vatandaşlarca dikkate alınmadığı görülünce, belediye ekipleri, harekete geçti. Ekipler bu kez, bankların ve oturma gruplarının üzerine olay yeri şeridi çekti.

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Trabzon’da banklara şerit çekildi! “Hayde eve” yazılı levhalar takıldı

Zabıta ekipleri, gün boyu bölgedeki denetimlerini de sürdürdü.

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Trabzon’da banklara şerit çekildi! “Hayde eve” yazılı levhalar takıldı

Uygulama bazı bölgelerde işe yararken, hala bazı yaşlı vatandaşların şeritlere rağmen banklarda oturduğu görüldü.