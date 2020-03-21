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Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?

Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? İslam alemi bugün Miraç Kandili'ni idrak edecek. Peygamber efendimiz (S.A.V) bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesinde ise namaz kılmıştır. Bu konuyla ilgili hadis-i şeriflerde ise 27. gününde tutulmasını destekleyici bilgiler yer almaktadır. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.03.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 13:12
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Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?

Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur? Recep ayının 27'nci gecesi kutlanan Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Hz. Muhammed'in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili ibadetlerle geçirilecek. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur? İşte merak edilenler...

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Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMAK

Peygamber efendimiz (S.A.V) bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesinde ise namaz kılmıştır. Bu konuyla ilgili hadis-i şeriflerde ise 27.gününde tutulmasını destekleyici bilgiler yer almaktadır.

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Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?

"Receb'in yirmi yedinci günü oruç tutan kimse için (Allah Teâlâ) altmış ay oruç tutmuş sevâbını yazar. Ve o gün Cebrâil -aleyhisselâm-'ın Nebiyy-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- üzerine peygamberlik vazîfesini indirdiği ilk gündür." (Gunye 1/182)

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Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?

Yine Ebû Hüreyre ve Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anhümâ- bildirmişlerdir; Rasûlullah -s.a.v- Efendimiz buyuruyorlar:

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Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?

"Receb'de bir gün ve bir gece vardır ki, o günde oruç tutan ve o gece namaz kılıp (o geceyi ihyâ eden) kimse için, yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene gece namaz kılmış (geceyi ihyâ etmiş) gibi sevap verilir."