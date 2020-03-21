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Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?
Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? İslam alemi bugün Miraç Kandili'ni idrak edecek. Peygamber efendimiz (S.A.V) bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesinde ise namaz kılmıştır. Bu konuyla ilgili hadis-i şeriflerde ise 27. gününde tutulmasını destekleyici bilgiler yer almaktadır. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 21.03.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 13:12
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