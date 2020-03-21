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Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?

Kehanetler Kitabı konusu nedir? Ülkemiz ve dünyanın gündeminde bulunan corona virüsü salgını sonrasında sosyal medyada dolaşan bir video, Sylvia Browne'nin 15 yıl önce kaleme aldığı Kehanetler kitabında corona virüsüne benzeyen bir salgından bahsettiğini ortaya koydu. Bu gelişmelerin ardından internet üzerinde Kehanetler kitabı konusu araştırılmaya başlandı. Peki, Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?

Giriş Tarihi: 21.03.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 14:53
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Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?

Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Sosyal medyada dolaşan 2005 basımı Kehanetler kitabının 210. sayfasında yazanlar şoke etti. Kitapta 2020'li yıllarda bir virüs salgınından bahsediliyor. Bu gelişmelerin ardınadn kitabın konusu internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir? İşte cevaplar...

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Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?

KEHANETLER KİTABI YAZARI KİMDİR?

ABD'li medyum Sylvia Browne ve Lindsay Harrison tarafından yazılan kitap 15 yıl önce piyasaya sürülmüştü.

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Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?

SYLVIA BROWNE'NİN KEHANETLER KİTABINDA CORONA VİRÜSÜ MÜ ANLATILIYOR?

Sosyal medyada yayılan bir video, ABD'li medyum Sylvia Brown ile Lindsay Harrison'ın 15 yıl önce kaleme aldığı Kehanetler kitabında corona virüsü benzeri bir salgından bahsettiğini ortaya koydu.

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Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?

Kitabın 210. sayfasında şu ifadeler geçiyor:

"2020'lerde, akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen, tedaviye ise zalimce direnen zatürre benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok daha fazla insan göreceğiz. Hastalık hakkında kafa karıştırıcı olan şey ise; bir kış boyunca müthiş bir paniğe yol açtıktan sonra, on yıl içerisinde hem sebeplerini hem de tedavisini gizemli bırakarak tamamen ortadan kaybolması olacak."

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Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?

SYLVIA BROWNE KİMDİR?

Elli yıldır profesyonel bir psişik ve medyum olarak çalışan Sylvia Browne, içlerinde Öte Dünya´da Yaşam, Bir Medyumun Maceraları gibi eserlerinin de bulunduğu çok satan kitapların yazarıdır.