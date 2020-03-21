Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?
Kehanetler Kitabı konusu nedir? Ülkemiz ve dünyanın gündeminde bulunan corona virüsü salgını sonrasında sosyal medyada dolaşan bir video, Sylvia Browne'nin 15 yıl önce kaleme aldığı Kehanetler kitabında corona virüsüne benzeyen bir salgından bahsettiğini ortaya koydu. Bu gelişmelerin ardından internet üzerinde Kehanetler kitabı konusu araştırılmaya başlandı. Peki, Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?
Giriş Tarihi: 21.03.2020 14:47Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 14:53