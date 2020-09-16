Toplu taşıma aracında vatandaş dert yandı: O kadar kalabalık ki korona ya yer kalmadı

Kadıköy'de toplu taşıma ve ticari araçlara korona virüs denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde durdurulan birçok otobüsün evrakları ile yolcu sayıları kontrol edildi. Denetim sırasında bir vatandaşın, "O kadar kalabalık ki korona ya yer kalmadı" demesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 16.09.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 11:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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