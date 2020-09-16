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Toplu taşıma aracında vatandaş dert yandı: O kadar kalabalık ki korona ya yer kalmadı

Kadıköy'de toplu taşıma ve ticari araçlara korona virüs denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde durdurulan birçok otobüsün evrakları ile yolcu sayıları kontrol edildi. Denetim sırasında bir vatandaşın, "O kadar kalabalık ki korona ya yer kalmadı" demesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 16.09.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 11:48
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Toplu taşıma aracında vatandaş dert yandı: O kadar kalabalık ki korona ya yer kalmadı

BİR GÜNDE 2 CEZA YEDİ YOLCULARI İNDİRMEDEN KAÇTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı C Bölge Ekipleri'nce toplu taşıma ve ticari araçlara gerçekleştirilen denetimde, bazı otobüslerin kural ihlali yaptığı görüldü. Sabah saatinde ilk ceza yedikten sonra akşam saatinde de denetime takılan Samet G. yolcu fazlalığında dolayı tekrardan 3 bin 189 TL idari para ceza kesildi. Bu duruma sinirlenen şoför yolcuları indirmeden kaçtı. Bunun ardından polis ikazına uymayan Samet G'ye 288 TL'lik bir ceza daha para cezası kesildi.

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Toplu taşıma aracında vatandaş dert yandı: O kadar kalabalık ki korona ya yer kalmadı

"O KADAR KALABALIK Kİ KORONA YA YER KALMADI"
Kuralların ciddi anlamda ihlal edildiği otobüslerde yolcular otobüs şoförlerine tepki gösterirken, otobüs şoförleri de yolculardan şikayetçi oldu. Özellikle iş saatlerinde yoğunluğun olduğu dile getiren vatandaşlar seferlerin az olduğunu söyledi. Bir vatandaşın, "O kadar kalabalık ki korona ya yer kalmadı" söylemesi dikkat çekti.

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Toplu taşıma aracında vatandaş dert yandı: O kadar kalabalık ki korona ya yer kalmadı

"BİZ BİNMEYİN DİYORUZ DİNLEMİYORLAR"
Otobüs şoförleri "Biz binmeyin diyoruz dinlemiyorlar" bizi dinlemiyor demesi dikkat çekti. Aynı durumdan dolayı zorluk yaşadıklarını ifade eden bir sürücü, "Almasak ortadan, arkadan, biniyorlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Söylüyoruz ama dinlemiyorlar" şeklinde konuştu.

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Toplu taşıma aracında vatandaş dert yandı: O kadar kalabalık ki korona ya yer kalmadı
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Toplu taşıma aracında vatandaş dert yandı: O kadar kalabalık ki korona ya yer kalmadı