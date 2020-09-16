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Diyanet takvimi: Aşure günü ne zaman bitiyor? 2020 Muharrem ayı ne zaman sona erecek?

Aşure günü ne zaman sona erecek? 2020 Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure günü, Muharrem ayının onuncu günü olan 29 Ağustos'ta başladı. Bir gelenek haline gelen aşure tatlısı, komşulara dağıtılarak paylaşmayı ve bereketi anımsatmaktadır. Muharrem ayının ne zaman biteceği en çok aranılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aşure günü ne zaman bitiyor? 2020 Muharrem ayı ne zaman sona erecek? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.09.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 14:55
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Diyanet takvimi: Aşure günü ne zaman bitiyor? 2020 Muharrem ayı ne zaman sona erecek?

Aşure günü ne zaman bitiyor? Muharrem ayı son gün ne zaman? Muharrem ayı, Müslümanlar tarafından eda ediliyor. Aşure günü, Muharrem ayının onuncu günü olan 29 Ağustos'ta başladı. Kazanların kaynadığı aşure gününde, yakınlara ve komşulara aşureler dağıtılır. Muharrem ayı içerisinde yapılan Aşure'nin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, aşure günü ne zaman bitiyor? 2020 Muharrem ayı ne zaman sona erecek? İşte cevaplar...

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Diyanet takvimi: Aşure günü ne zaman bitiyor? 2020 Muharrem ayı ne zaman sona erecek?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BİTİYOR?

Aşure günü, Muharrem ayının son günü bitecek. 20 Ağustos Perşembe günü başlayan Muharrem ayı 17 Eylül'de sona erecek.

18 Eylül'de Safer ayı idrak edilecek.

18 Ekim'de Rebiülevvel ayı başlayacak.

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Diyanet takvimi: Aşure günü ne zaman bitiyor? 2020 Muharrem ayı ne zaman sona erecek?

AŞURE GÜNÜ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Muharremin 10. günü yani Aşure Günü tarihte bir çok olayın meydana geldiği gün olarak rivayet edilir.

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...
- Hz. Muahmmed'in Mekke'den Medine'ye hicreti...

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Diyanet takvimi: Aşure günü ne zaman bitiyor? 2020 Muharrem ayı ne zaman sona erecek?

AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Aşure gecesi ihyası müstehab olan gecelerdendir. Nitekim Ebû Hüreyre'den (R.A.) rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: "Her kim o günde oruç tutarsa, kırk seneye keffâret olur (o kadar günahı da olsa silinir). Aşure gecesini ihyâ edip de o günde oruçlu sabahlayan kimse, (çok kolay öleceği için) öldüğünde nasıl öldüğünü bilmez."

Hazreti Ali'den (R.A.) rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: "Her kim aşure gecesini (ibâdetle, zikirle, namaz ve duâlarla geçirerek) ihya ederse, Allâh-u Te'âlâ da onu dilediğince ihyâ eder."

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Diyanet takvimi: Aşure günü ne zaman bitiyor? 2020 Muharrem ayı ne zaman sona erecek?

Allâh-u Te'âlâ'nın meşîeti (dilemesi) sonsuz olduğuna göre, bu geceyi ihyâ edenin iki cihanda nihâyetsiz sûrette ihyâ olacağı, âbâd olacağı, her türlü murâdına nâil olup, her korkusundan emin olacağı âşikârdır. Bu müjde sınırlı kılınmayıp Allâh-u Te'âlâ'nın sonsuz dilemesine havâle edilirse artık onun sınırını kim çizebilir?!

Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Her kim âşûrâ gecesini (ibâdetle, zikirle, namaz ve duâlarla geçirerek) ihyâ ederse, sanki o kişi Allâh-u Te'âlâ'ya semâvât ehlinin ibâdeti kadar ibâdet etmiş gibi olur."