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Diyanet takvimi: Aşure günü ne zaman bitiyor? 2020 Muharrem ayı ne zaman sona erecek?
Aşure günü ne zaman sona erecek? 2020 Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure günü, Muharrem ayının onuncu günü olan 29 Ağustos'ta başladı. Bir gelenek haline gelen aşure tatlısı, komşulara dağıtılarak paylaşmayı ve bereketi anımsatmaktadır. Muharrem ayının ne zaman biteceği en çok aranılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aşure günü ne zaman bitiyor? 2020 Muharrem ayı ne zaman sona erecek? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 16.09.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 14:55
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