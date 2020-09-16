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Haberler Galeri ŞOK 16-22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba kampanyaları raflarda yerini aldı! İşte güncel indirimler

ŞOK 16-22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba kampanyaları raflarda yerini aldı! İşte güncel indirimler

ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? 16-22 Eylül 2020 tarihleri arasında geçerli ŞOK market indirimleri merak ediliyordu. Yayımlanan katalog ile birlikte haftanın kampanyaları belli oldu. Bugün itibarıyla satışa sunulan aktüel ürünler listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK market indirimleri neler? İşte ŞOK 16 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 16.09.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 09:10
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ŞOK 16-22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba kampanyaları raflarda yerini aldı! İşte güncel indirimler

ŞOK 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Atıştırmalık ürünler, temizlik, teknoloji, züccaciye ve mobilya ürünlerinin yer aldığı ŞOK aktüel ürünler satışa çıktı. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. İşte ŞOK 16 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK 16-22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba kampanyaları raflarda yerini aldı! İşte güncel indirimler

İçim Tost Peyniri 400 gr

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Çeşitleri • 1350 ml
Pril Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı • 1405 m

Danette Disney Çikolatalı Puding

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ŞOK 16-22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba kampanyaları raflarda yerini aldı! İşte güncel indirimler

Haribo 130 gr

Ülker Çikolata Avantaj Paketi 72 gr

Ülker Halley Duo Çikolatalı Çilekli 225 gr

Ülker Çizi 4'lü 280 gr

Lays Fırından Haşhaş Taneli ve Kırmızı Biberli 96 gr

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ŞOK 16-22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba kampanyaları raflarda yerini aldı! İşte güncel indirimler

Cafe Crown Latte 16x17 gr

Obsesso 250 ml

Uno Anadolu Hamburger Ekmeği 8'li 432 gr
Uno Anadolu Sandviç Ekmeği 7x65 gr
Uno AnadoluTost Ekmeği 670 gr

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ŞOK 16-22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba kampanyaları raflarda yerini aldı! İşte güncel indirimler

İpana 3DW Luxe Kömür Etkili Diş Macunu 75 ml + OralB Diş Fırçası Tekli

Orkid Platinum Gece 18'li/Nomal 26'lı

Sleepy Sensitive Islak Havlu 90'lı

Sleepy 3'lü Jumbo Bebek Bezi Maxi 90'lı/Junior 72'li/Xlarge 60'lı