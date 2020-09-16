ŞOK 16-22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba kampanyaları raflarda yerini aldı! İşte güncel indirimler

ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? 16-22 Eylül 2020 tarihleri arasında geçerli ŞOK market indirimleri merak ediliyordu. Yayımlanan katalog ile birlikte haftanın kampanyaları belli oldu. Bugün itibarıyla satışa sunulan aktüel ürünler listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK market indirimleri neler? İşte ŞOK 16 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 16.09.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 09:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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