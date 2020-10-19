Topkapı Harem’i ziyarete açıldı! 2014 yılından beri kapalıydı

Restorasyon hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, "Valide Taşlığının Harem'in ve Topkapı Sarayının içindeki önemi malum olduğu üzere padişah ailesinin yaşam alanı olması. Topkapı Sarayı'nın en önemli üç bölümünden bir tanesi. Kendi içinde de hizmetlilerin ve padişah ailesinin kullandığı birimler olarak ikiye ayrılır. İçinde bulunduğumuz bölüm bizatihi padişahın ailesi ve valide sultanın yaşadığı daireler yer alıyor. Onların hizmetlilerin kullandığı ve cariyelerin kullandığı ve padişaha ait dairelerin kesiştiği tam orta nokta. Bu yönüyle haremin kalbi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

