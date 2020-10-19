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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar! Rallide 6 araç art arda aynı noktaya uçtu Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar! Rallide 6 araç art arda aynı noktaya uçtu
Son dakika haberi... Rusya'da düzenlenen otomobil yarışlarında seyirciler cep telefonuyla kayıttayken saniyeler sonra dehşet anlarını saniye saniye kaydettiler. Gagarin Sapağı isimli noktada 6 yarış arabası da aynı noktaya uçtu. İşte anbean o korkunç anlar...
Giriş Tarihi: 19.10.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 16:09
Rusya'nın Peskov bölgesinde düzenlenen Pushkinskiye Gory - 2020 Rusya Rallisi her yıl olduğu gibi yine ilginç görüntülere sahne oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Toplamda 40 aracın yarıştığı organizasyonda araçlar toplam 200 kilometrelik parkurda en hızlı olabilmek için yarıştı.
Yarışlarda bu yıl piste sert dönüşlü bir sapak oluşturuldu. 'Gagarin Sapağı' olarak isimlendirilen sapağa yaklaşan ralli araçları burada manevra yapamayınca hemen alt kısımdaki uçuruma uçtu.
Yarışların bir bölümünde arka arkaya gelen toplam 6 ralli aracı aynı noktaya fırladı.
Bazı araçlar üst üste çıkarken bazıları ise diğer araçlara çarpmamak için başka noktalara uçtu.