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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Ölümü göze alıyorlar! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor... Son dakika: Ölümü göze alıyorlar! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor... Son dakika haberine göre; Marketlerde kilosu 800 liraya satılan çam fıstıklarının hasadı başladı. Onlarca metre yüksekte ölüme meydan okuyan köylüler, kişi başı günde 150 ila 500 kilo arasında çam fıstığı kozalağı toplayabiliyor. Giriş Tarihi: 19.10.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 13:04
Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı köyü ve Yalova'nın Armutlu İlçesi Fıstıklı köyü arasındaki ormanlar çam fıstığı ağaçları ile çevrili. Kilogramı 800 lirayı bulan çam fıstığının hasadı başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Köylüler Orman Bölge Müdürlüğü'ne toplayacakları kadar fıstığın ücretini yatırdıktan sonra hasadın serbest bırakılmasıyla ormanlara doğru yola çıkıyor.
Köylüler, ellerinde metrelerce uzunluğunda sırıklarla boyları 5 ila 25 metreyi bulan çam fıstığı ağaçlarına adeta bir atlet gibi tırmanarak ölümü göze alıyor. Köylüler fıstıkları ağaçlardan düşürüyor. Düşürdükleri kozalakları ise uzun arayışlar sonunda yerden bularak çuvallara topluyorlar.
BİR KİŞİ 500 KİLOYA KADAR KOZALAK TOPLAYABİLİYOR
Fıstıklı köyünde her yıl çok sayıda vatandaş boyu 25 metreyi bulan çam fıstığı ağacından düşerek yaralanıyor. Köylüler ölümü göze alarak hasadını yaptıkları fıstık kozalaklarının kilosunu 6 lira 50 kuruştan satıyor. 4 tane kozalak 1 kilogram geliyor. Bir köylü günde 150 ila 500 kilo arasında çam fıstığı kozalağı toplayabiliyor. Toplanan çam fıstığı kozalakları işlenmek için fabrikaya gidiyor.
Burada işlemlerden geçtikten sonra önce kozalaklarından ayrılan çam fıstıkları daha sonra kabukları kırılarak paketlenmeye hazır hale geliyor. Kabuğundan çıkartılan çam fıstıkları kilosu toptan 400 liradan satılıyor. Marketlerde ise kilo fiyatı 800 liraya alıcı buluyor. 1 ton çam kozalağından 80 kilo çam fıstığı çıkıyor. Bu işi ailece yapan köylüler bir kaç ay süren sezonda hatırı sayılır bir kazanç elde ediyor.