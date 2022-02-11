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Ailesiyle barışmak için Esra Erol’a geldi! Feryatları sosyal medyada gündem oldu! "Kocamı bırakmam dul kalmam"

Esra Erol'da programına katılan Ceylan ve Ramazan sosyal medyanın gündemine oturdu. Evden kaçıp birlikte hayat kuran Ramazan ile 3 aylık hamile olan Ceylan, "Bizi ailelerimizle barıştır" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Canlı yayına telefonla bağlanan anne kızlarını reddettiklerini söylerken Ceylan'ın isyanı herkesi şaşırttı. Canlı yayında bağırarak "Bu yaşta ben dul kalamam" diyerek isyan ettiği o görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 11.02.2022 13:07 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 13:18
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Ailesiyle barışmak için Esra Erol’a geldi! Feryatları sosyal medyada gündem oldu! Kocamı bırakmam dul kalmam

Esra Erol'un programına katılan Ceylan ve annesinin konuşması sosyal medyada gündem oldu.

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Ailesiyle barışmak için Esra Erol’a geldi! Feryatları sosyal medyada gündem oldu! Kocamı bırakmam dul kalmam

Kolejde eğitim gören ve çok başarılı bir öğrenci olan Ceylan, ailesinden kaçarak Adana'da pide ustası olan Ramazan isimli genç adamla evlendi.

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Ailesiyle barışmak için Esra Erol’a geldi! Feryatları sosyal medyada gündem oldu! Kocamı bırakmam dul kalmam

Evliliğin ardından, her iki aile de evliliği kabul etmeyerek gençleri reddetti. Ceylan ve Ramazan, Esra Erol'dan yardım istedi.

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Ailesiyle barışmak için Esra Erol’a geldi! Feryatları sosyal medyada gündem oldu! Kocamı bırakmam dul kalmam

3 aylık hamile olan Ceylan'ın, evlenmesine izni olmadığını belirten annesine çığlıklarla bağırdığı anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

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Ailesiyle barışmak için Esra Erol’a geldi! Feryatları sosyal medyada gündem oldu! Kocamı bırakmam dul kalmam

Özellikle bilgiç tavırla annesine bağırarak "Bu yaşta ben dul kalamam" diyerek isyan ettiği o görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.