Ailesiyle barışmak için Esra Erol’a geldi! Feryatları sosyal medyada gündem oldu! "Kocamı bırakmam dul kalmam"

Esra Erol'da programına katılan Ceylan ve Ramazan sosyal medyanın gündemine oturdu. Evden kaçıp birlikte hayat kuran Ramazan ile 3 aylık hamile olan Ceylan, "Bizi ailelerimizle barıştır" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Canlı yayına telefonla bağlanan anne kızlarını reddettiklerini söylerken Ceylan'ın isyanı herkesi şaşırttı. Canlı yayında bağırarak "Bu yaşta ben dul kalamam" diyerek isyan ettiği o görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.