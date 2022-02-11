Antalya’da çam ağacı canlı yayında devrildi! Yetkililere seslendi

"ALTIDA OYUN OYNUYOR OLABİLİRDİK"

Sorgun Çamlığında çok sayıda kurumuş çam ağacı olduğuna dikkat çeken Ömer Coşar, "Ben sık sık ailemle birlikte biraz olsun nefes alabilmek, çocuklarımla oynayıp hoşça vakit geçirmek amacıyla geliyorum. Gördüğünüz gibi birçok aile burada piknik yapıyor. Bugün kurumuş bir ağacın devrilmesine şahit olduk. Allah göstermesin önceden bu ağacın sallanıp durduğunu fark etmemiş olsaydım altıda oyun oynuyor olabilirdik. Bunun gibi çok ağaç var. Hatta yeşil ağaçların da devrildiğini görüyoruz. Yetkililerden çamlıkta gerekli çalışmaları yaparak tehlike arz eden ağaçları kaldırmalarını istiyoruz" dedi.