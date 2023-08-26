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Tokat darbesiyle öldü! Kan donduran olay kameraya böyle yansıdı

İstanbul'da geçtiğimiz saatlerde kan donduran bir olay yaşandı. Halıcıoğlu'nda 19 yaşındaki bir genç barışma buluşmasında çıkan kavgada başına aldığı tokat darbesiyle bayılarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, aldığı darbenin beyninin sinir noktasına etki etmesi sonucu hayatını kaybetti. O anlar kameraya böyle yansıdı…

Giriş Tarihi: 26.08.2023 17:33 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 17:45
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Tokat darbesiyle öldü! Kan donduran olay kameraya böyle yansıdı

Orada taraflar arasında çıkan tartışmada Şakun, "sizi tokatlarım" deyince Emircan A. (16), Şakun'a "sen kim oluyorsun" diyerek üstüne yürüdü. Bunun derinde çıkan kavgada Şakun, Emirhan E. (17), Muhammed Emin D. (15), Emircan A. ve Emirhan Ö. (14) tarafından darp edildi. Darp esnasında Emircan A., Şakun'un kafasına sert bir şekilde tokat attı.

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Tokat darbesiyle öldü! Kan donduran olay kameraya böyle yansıdı

TOKAT DARBESİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Şakun aldığı darbe sonucu girdiği alanda fenalık geçirerek bayıldıktan sonra yere yığıldı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, gencin bayıldığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gence yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Abdullah Şakun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Darbenin, beyninin hayati sinir noktasına denk gelmesi sonucu gencin bilincini kaybettiği ve beynin vücutla bağlantısının kesilerek ölümün gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.

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Tokat darbesiyle öldü! Kan donduran olay kameraya böyle yansıdı

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 saldırganın kimliği tespit edildi.

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Tokat darbesiyle öldü! Kan donduran olay kameraya böyle yansıdı

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Tokat darbesiyle öldü! Kan donduran olay kameraya böyle yansıdı

Bilgisine başvurulan Hüseyin Samet Ç. ve Muhammed Said D. ise serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.