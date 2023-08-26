Tokat darbesiyle öldü! Kan donduran olay kameraya böyle yansıdı

Orada taraflar arasında çıkan tartışmada Şakun, "sizi tokatlarım" deyince Emircan A. (16), Şakun'a "sen kim oluyorsun" diyerek üstüne yürüdü. Bunun derinde çıkan kavgada Şakun, Emirhan E. (17), Muhammed Emin D. (15), Emircan A. ve Emirhan Ö. (14) tarafından darp edildi. Darp esnasında Emircan A., Şakun'un kafasına sert bir şekilde tokat attı.