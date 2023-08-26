26 Ağustos 2023, Cumartesi
36 bedene düşen Hazal Kaya'nın diyet listesi! Kilolarından böyle kurtuldu! 2 ay boyunca...
Oyuncu Hazal Kaya, fit görüntüsünün sırrını açıkladı! 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile dünya evine giren Kaya'nın Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında 2 çocuğu bulunuyor. 2 ayda 11 kilo veren Kaya, aynı zamanda hem aile hayatını, hem de formunu korumayı başarıyor. İşte Hazal Kaya'nın kilo verme yöntemi!
Giriş Tarihi: 26.08.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 17:07
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