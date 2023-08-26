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36 bedene düşen Hazal Kaya'nın diyet listesi! Kilolarından böyle kurtuldu! 2 ay boyunca...

Oyuncu Hazal Kaya, fit görüntüsünün sırrını açıkladı! 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile dünya evine giren Kaya'nın Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında 2 çocuğu bulunuyor. 2 ayda 11 kilo veren Kaya, aynı zamanda hem aile hayatını, hem de formunu korumayı başarıyor. İşte Hazal Kaya'nın kilo verme yöntemi!

Giriş Tarihi: 26.08.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 17:07
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36 bedene düşen Hazal Kaya’nın diyet listesi! Kilolarından böyle kurtuldu! 2 ay boyunca...

Kilo verme yöntemini açıkladı! Ünlü oyuncu Hazal Kaya, iki çocuk doğurmasına rağmen fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kaya'nın bu değişimi, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte ünlü oyuncunun kilo verme süreci ve fit kalma sırrı!

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36 bedene düşen Hazal Kaya’nın diyet listesi! Kilolarından böyle kurtuldu! 2 ay boyunca...

Sık sık alıp verdiği kilolarıyla dikkat çeken oyuncunun şeker hastalığı yüzünden hızla kilo aldığı öğrenilirken, ünlü oyuncu daha önce hızla kilo alıp vermesiyle ilgili olarak konuşmuş ve şunları söylemişti;

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36 bedene düşen Hazal Kaya’nın diyet listesi! Kilolarından böyle kurtuldu! 2 ay boyunca...

"Şeker hastalığımdan dolayı bir buçuk ay içinde kilo aldım. Hastalığı kabullenme sürecim sıkıntılı geçti. Düşün, 22 yaşımda yemek yedikten sonra şekerim fırlıyor, ardından düşüyor ve ben uyuyakalıyorum! Sonra hastalığıma uygun bir beslenme programı oluşturdum, yemeklerimi kendim pişirmeye başladım. 2.5 ayda sağlığıma kavuştum, 11 kilo verdim".

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36 bedene düşen Hazal Kaya’nın diyet listesi! Kilolarından böyle kurtuldu! 2 ay boyunca...

Verdiği kilolardan sonra hayranlarının karşısına fit bir şekilde çıkan oyuncu, zayıflamak için ekstra bir şey yapmadığını ve bunun bir sır olmadığını belirten Kaya'nın verdiği bilgiye göre beslenmenin zayıflamadaki etkisi çok fazla. Kaya'nın anlatımıyla kısa sürede 11 kilo şu şekilde verildi:

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36 bedene düşen Hazal Kaya’nın diyet listesi! Kilolarından böyle kurtuldu! 2 ay boyunca...

'HASTALIĞIMA GÖRE BESLENDİM'

"Hеr gün önce kahvemi içtim sonra da bir buçuk saat yürüdüm. Hastalığıma göre beslendiğimde hemen gidiyor kilоlar. İnsanlar şeker hastaları için zayıflamanın zor olduğunu düşünüyor, oysa çok kolay.