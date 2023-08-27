27 Ağustos 2023, Pazar
Öğretmenin hamam sefası kabusa döndü! Parmakları kırıldı tendonları koptu
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan lüks bir otelin spa bölümüne giden Sema T. isimli öğretmen, hamamın kırık olan giderine düştü. Sağ ayağında 3 parmağı kırılan genç kadının, parmaklarındaki tendonları da koptu, kıkırdakları parçalandı. Otel yetkilileri özür mahiyetinde alınan spa ücretini iade etti. Genç öğretmen ise yaşadığı kaza nedeniyle mesleğini yapamaz hale geldiğini ifade ederek, suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı.
Giriş Tarihi: 27.08.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 08:56
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