Öğretmenin hamam sefası kabusa döndü! Parmakları kırıldı tendonları koptu

PAMUK VE KAĞIT HAVLU GETİRDİLER

Yine iddiaya göre kadına ilk yardım olarak sadece pamuk ve kağıt havlu getiren görevliler, sağlık hizmetlerine haber vermekte de geç kaldı. Sema'nın ısrarlarıyla görevliler, 112 acil yardım hattını aradı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.