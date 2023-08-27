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Öğretmenin hamam sefası kabusa döndü! Parmakları kırıldı tendonları koptu

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan lüks bir otelin spa bölümüne giden Sema T. isimli öğretmen, hamamın kırık olan giderine düştü. Sağ ayağında 3 parmağı kırılan genç kadının, parmaklarındaki tendonları da koptu, kıkırdakları parçalandı. Otel yetkilileri özür mahiyetinde alınan spa ücretini iade etti. Genç öğretmen ise yaşadığı kaza nedeniyle mesleğini yapamaz hale geldiğini ifade ederek, suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 27.08.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 08:56
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Öğretmenin hamam sefası kabusa döndü! Parmakları kırıldı tendonları koptu

İstanbul'daki bir devlet okulunda öğretmen olarak görev yapan Sema T. isimli genç öğretmen, arkadaşlarıyla birlikte dinlenmek ve eğlenmek için bir otelin spa bölümüne gitmeye karar verdi.

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Öğretmenin hamam sefası kabusa döndü! Parmakları kırıldı tendonları koptu

Özel bir siteden rezervasyon yapan iki arkadaş, 31 Ocak günü Beyoğlu'ndaki 4 yıldızlı bir otele gitti. İki arkadaş hamam keyfi yapmak için otelin hamamına girerken, iddiaya göre Sema T., hamam taşlarının gider kısmındaki kırık kısma düştü.

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Öğretmenin hamam sefası kabusa döndü! Parmakları kırıldı tendonları koptu

Sağ ayağı kırık kısma tamamen giren kadının, bacağında kesikler oluştu. Görevlilerin müdahale etmeye çalıştığı kadın, taşın kırık yerinden uzun bir süre sonra çıkartılabildi.

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Öğretmenin hamam sefası kabusa döndü! Parmakları kırıldı tendonları koptu

PAMUK VE KAĞIT HAVLU GETİRDİLER
Yine iddiaya göre kadına ilk yardım olarak sadece pamuk ve kağıt havlu getiren görevliler, sağlık hizmetlerine haber vermekte de geç kaldı. Sema'nın ısrarlarıyla görevliler, 112 acil yardım hattını aradı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Öğretmenin hamam sefası kabusa döndü! Parmakları kırıldı tendonları koptu

TENDONLARI KOPTU, KIKIRDAKLARI PARÇALANDI
Hastanedeki ilk müdahalede parmaklarına 13 dikiş atılan kadının, tendonları kopmuş ve kıkırdakları parçalanmıştı. Ameliyat olması gerektiği söylenen genç öğretmen, spa yetkilileriyle iletişime geçerek çalışamayacağını ve olayda kusurları olduğunu söyledi.