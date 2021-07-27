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Kağıthane'de yürek yakan görüntüler! Babaanne engelli torununu işte böyle darp etti

Kağıthane'de yaşadıkları evde, altını değiştirdiği esnada rahat durmadığını iddia ettiği yüzde 88 engelli 15 yaşındaki engelli torununa şiddet uygulaması nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu 75 yaşındaki kadın, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 11:39
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Kağıthane'de yürek yakan görüntüler! Babaanne engelli torununu işte böyle darp etti

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde önceki gün saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu yüzde 88 engelli 15 yaşındaki Vuhem B., 75 yaşındaki babaannesi Semiye Ahu R. tarafından darp edilmişti.

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Kağıthane'de yürek yakan görüntüler! Babaanne engelli torununu işte böyle darp etti

Çocuğun acı içerisinde çığlık atarak darp edildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri Vuhem B. ile kardeşleri Mahmud B. (12) ve Ali M.'yi (5) kilitlendikleri evden kurtarmıştı.

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Kağıthane'de yürek yakan görüntüler! Babaanne engelli torununu işte böyle darp etti

ÇOCUKLARI KAĞITHANE POLİSİ KURTARMIŞTI
Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi olmak üzere hastaneye götürüldükten sonra annesine teslim edilmişti. Evdeki babaanne Samia Ahu R. (75) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

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Kağıthane'de yürek yakan görüntüler! Babaanne engelli torununu işte böyle darp etti

Emniyetteki ifadesinde, "Altını değiştiriyordum, rahat durmadığı için birkaç tane vurdum" dediği öğrenilen Samia Ahu R., Kağıthane Aile İçi ve Kadın Şiddet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

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Kağıthane'de yürek yakan görüntüler! Babaanne engelli torununu işte böyle darp etti

75 YAŞINDAKİ KADIN TUTUKLANDI
Mahkemeye çıkartılan kadın, "Alt soya, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.