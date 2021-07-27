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Kağıthane'de yürek yakan görüntüler! Babaanne engelli torununu işte böyle darp etti
Kağıthane'de yaşadıkları evde, altını değiştirdiği esnada rahat durmadığını iddia ettiği yüzde 88 engelli 15 yaşındaki engelli torununa şiddet uygulaması nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu 75 yaşındaki kadın, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giriş Tarihi: 27.07.2021 10:48Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 11:39