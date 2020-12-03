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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Tıp litaratüründe bir ilk! Türk doktorlar başardı Eskişehir'de, 18 yaşındaki Hamza Fahri Özkan'ın çalıştığı matbaada ofset makinesine sıkışarak parçalanan sol eline, sağ kolundan alınan cilt dokusu, mikrocerrahi işlemiyle yerleştirildi. 7 saat süren 'serbest doku transfer' ameliyatında çapları 1 milimetreden küçük damarlar da mikroskop altında çıplak gözle görülemeyen dikişlerle bağlandı. Operasyonu gerçekleştiren ekibin başındaki Doç. Dr. Yakup Çil, çapı 1 milimetreden küçük damarların süper mikrocerrahi işlemiyle bağlanmasının tıp literatüründe mevcut olmadığını belirterek, "Yapılan işlemin en kısa zamanda literatürde yerini alması için gerekli olan bilimsel çalışmaya ameliyat ekibimiz başladı" dedi. Giriş Tarihi: 03.12.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 10:29
Hamza Fahri Özkan, geçen 17 Kasım'da çalıştığı matbaadaki ofset makinesine sol elini kaptırdı. Elinin üzeri parçalandı ve cilt dokusu ölerek kullanılmaz hale geldi. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Özkan, ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şehir Hastanesi El Cerrahi Kliniği'nde tedaviye alınan Özkan'ın el fonksiyonlarını korumak için el cerrahisi ve plastik cerrahi tarafından inceleme yapılarak serbest doku transferi işlemi yapılması kararlaştırıldı. Doç. Dr. Yakup Çil, Op. Dr. Kenan Güvenç ve Op. Dr. Serhat Atalay Eviş, 7 saat süren ameliyatta el üstünde ölmüş olan cildin kalınlığı dikkate alınarak, sağ kol bölgesinden cilt örtüsü aldı.
Sol el üstüne yerleştirilen cilt örtüsünün altında yer alan çapı 1 milimetreden küçük olan damarlar ise mikroskop altında ve mikrocerrahi işlem yapılarak çıplak gözle görülemeyen dikişlerle bağlandı. Hastanede tedavisi süren Hamza Fahri Özkan'ın, kısa sürede taburcu edilerek, elini, fizik tedaviyle yeniden kullanmaya başlayabileceği belirtildi.
'BİZİ ROBOCOP GİBİ GÖRÜNCE HEYECAN YAPARAK STRESE GİRDİ'
Doç. Dr. Yakup Çil, Hamza Fahri Özkan'ın çok ciddi bir el yaralanmasıyla hastaneye getirildiğini, anlatarak, "Hastanın el sırt dokusunun tamamen parçalanmış olduğu, elini kurtarmak için çok ciddi bir ameliyat gerektiğini değerlendirdik. Yaralanmış olan eline daha fazla zarar vermemek için, ameliyatımızda 'serbest doku transferi' dediğimiz bir işlem yapılmasının daha doğru olacağına karar verdik. Hastanın sağ kolundan aldığımız dokunun kalınlığının, el sırt dokusu için en uygunu olacağını değerlendirdik. Bu değerlendirme sonucunda, hastaya çok ciddi bir mikro cerrahi işlem planlandı.
Bu ameliyatlar çok uzun süre mikroskop altında yapılan, çok özellikli ekipmanlar gerektiren, çok yetenekli ve becerikli mikrocerrahların işin içine dahil edilmesi ile gerçekleştirilebilen bir işlemdir. Ameliyat salonunda kafamıza özel aletler takarak giriyoruz ameliyatlara. Çünkü kaldıracağımız dokunun damarlarını yaralamamamız gerekiyor. Damarları yaraladığımızda, yapacağımız bu çok özellikli ameliyat başarısız oluyor. Biz kalabalık bir ekiple ve üzerimizdeki bu cihazlarla robocop gibi ameliyat salonuna girdiğimizde, hastamız genç, travma geçirmiş, ameliyathaneye gergin girmiş olduğundan, bizi o halde görünce heyecana ve strese girdi" dedi.