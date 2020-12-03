Tıp litaratüründe bir ilk! Türk doktorlar başardı

Bu ameliyatlar çok uzun süre mikroskop altında yapılan, çok özellikli ekipmanlar gerektiren, çok yetenekli ve becerikli mikrocerrahların işin içine dahil edilmesi ile gerçekleştirilebilen bir işlemdir. Ameliyat salonunda kafamıza özel aletler takarak giriyoruz ameliyatlara. Çünkü kaldıracağımız dokunun damarlarını yaralamamamız gerekiyor. Damarları yaraladığımızda, yapacağımız bu çok özellikli ameliyat başarısız oluyor. Biz kalabalık bir ekiple ve üzerimizdeki bu cihazlarla robocop gibi ameliyat salonuna girdiğimizde, hastamız genç, travma geçirmiş, ameliyathaneye gergin girmiş olduğundan, bizi o halde görünce heyecana ve strese girdi" dedi.