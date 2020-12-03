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Rize’de 'uğur böceği' istilası! Arı kovanlarına zarar veriyor

Çamlıhemşin ilçesine bağlı 6 mahalleye, uğur böcekleri dadandı. Bölge halkı, evlerin açık camlarından odalara dolan yüzlerce uğur böceğinin, bölgede bulunan arı kovanlarına da zarar verdiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 03.12.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 10:30
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Rize’de 'uğur böceği' istilası! Arı kovanlarına zarar veriyor

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Sırt Mahallesi, Kavak Mahallesi, Yukarı Çamlıca Mahallesi, Dikkaya köyü, Behice köyü ve Topluca köyüne uğur böcekleri dadandı.

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Rize’de 'uğur böceği' istilası! Arı kovanlarına zarar veriyor

Uğur böceklerini ilk gördüklerinde durumdan rahatsız olmayan mahalle sakinleri, zaman geçtikte artan uğur böceği sayısı karşısında şaşkınlığa uğradı.

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Rize’de 'uğur böceği' istilası! Arı kovanlarına zarar veriyor

Evlerin açık camlarından odalara dolan yüzlerce uğur böceğinin, bölgede bulunan arı kovanlarına da zarar verdiğini ifade eden bölge halkı, mahallelerde araştırma yapılmasını istiyor.

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Rize’de 'uğur böceği' istilası! Arı kovanlarına zarar veriyor

'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Bu kadar çok uğur böceğini daha önce hiç görmediğini belirten Abdullah Özcan (75), "Her tarafta böcek var.

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Rize’de 'uğur böceği' istilası! Arı kovanlarına zarar veriyor

Perdelerin üstü, evin içinde bile uğur böcekleri var. Bir zararı var mı yok mu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.