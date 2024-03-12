12 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TikTok'ta üfürükçülük yapan kocası oğlunu kaçırdı! 'Çınar Hoca' lakaplı adamın pişkinliği Müge Anlı'yı çıldırttı!

TikTok'ta üfürükçülük yapan kocası oğlunu kaçırdı! 'Çınar Hoca' lakaplı adamın pişkinliği Müge Anlı'yı çıldırttı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, işlediği konularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Programın 11 Mart tarihli bölümünde stüdyoya konuk olan Muradiye Çınar'ın anlattıkları herkesi şoke etti. Aslında asansör tamircisi olan ancak TikTok platformunda kendini "Çınar Hoca" olarak tanıtan Ömer Çınar'ın, 11 yaşındaki oğlunu kaçırdığı ortaya çıktı. Çınar'ın TikTok'ta sergilediği tuhaf davranışların ardında ne gibi nedenlerin yattığı ve karısının tepkisinin ne olduğu ise merak konusu oldu. Canlı yayına bağlanan adamın sözleri ise Müge Anlı'yı çileden çıkardı. İşte Muradiye Çınar olayının detayları...

Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:48
  • 1
  • 8
TikTok’ta üfürükçülük yapan kocası oğlunu kaçırdı! ’Çınar Hoca’ lakaplı adamın pişkinliği Müge Anlı’yı çıldırttı!

Konya'da ikamet eden Muradiye Çınar'ın eşi Ömer Çınar, Tiktok adlı sosyal medya uygulamasına kayıt olduktan sonra asansör montaj işini bırakarak üfürükçü oldu.

  • 2
  • 8
TikTok’ta üfürükçülük yapan kocası oğlunu kaçırdı! ’Çınar Hoca’ lakaplı adamın pişkinliği Müge Anlı’yı çıldırttı!

Muradiye Çınar, eşinin oğlunu kaçırdığını ve kendisine göstermediğini iddia etti. Ancak, asıl ilginç detay, asansör tamircisi olan Ömer Çınar'ın TikTok'u keşfetmesiyle yaşandı.

  • 3
  • 8
TikTok’ta üfürükçülük yapan kocası oğlunu kaçırdı! ’Çınar Hoca’ lakaplı adamın pişkinliği Müge Anlı’yı çıldırttı!

Ömer Çınar, TikTok platformunda "Çınar Hoca" adıyla dini videolar paylaşmaya başladı, halbuki herhangi bir dini eğitimi bulunmamaktaydı. Özellikle kadınlara yönelik üfürükçülük yaparak takipçi kazanmaya başladı.

  • 4
  • 8
TikTok’ta üfürükçülük yapan kocası oğlunu kaçırdı! ’Çınar Hoca’ lakaplı adamın pişkinliği Müge Anlı’yı çıldırttı!

Bu durum sonucunda, evli olmasına rağmen birçok kadınla ilişki yaşadığı ve hatta bir kadınla imam nikahı kıyarak karısının üzerine kuma getirdiği iddia edildi. Ancak, resmi nikahlı eşi Muradiye Çınar bu durumu kabul etmedi.

  • 5
  • 8
TikTok’ta üfürükçülük yapan kocası oğlunu kaçırdı! ’Çınar Hoca’ lakaplı adamın pişkinliği Müge Anlı’yı çıldırttı!

Ömer Çınar'ın Atatürk'ten rahatsız olduğu ve çocuğunun İstiklal Marşı'nı okumasını istemediği için oğlunu okula göndermediği ve hatta anne Muradiye Çınar'a çocuğuna "Müşrik, kafir, sana anne demeye utanıyorum" dedirttiği iddia edildi.