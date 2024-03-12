TikTok'ta üfürükçülük yapan kocası oğlunu kaçırdı! 'Çınar Hoca' lakaplı adamın pişkinliği Müge Anlı'yı çıldırttı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, işlediği konularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Programın 11 Mart tarihli bölümünde stüdyoya konuk olan Muradiye Çınar'ın anlattıkları herkesi şoke etti. Aslında asansör tamircisi olan ancak TikTok platformunda kendini "Çınar Hoca" olarak tanıtan Ömer Çınar'ın, 11 yaşındaki oğlunu kaçırdığı ortaya çıktı. Çınar'ın TikTok'ta sergilediği tuhaf davranışların ardında ne gibi nedenlerin yattığı ve karısının tepkisinin ne olduğu ise merak konusu oldu. Canlı yayına bağlanan adamın sözleri ise Müge Anlı'yı çileden çıkardı. İşte Muradiye Çınar olayının detayları...