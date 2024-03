Öğrencilerin menemeni Murat Kurum’dan! Gençlerin sofrasında keyifli sahur

Kurum, "Sizlerle burada çok daha güzellerini yapacağız. Bizleri sadece bugün değil, her zaman göreceksiniz. Gençlik Meclisi'nde kararları hep birlikte alacağız, beraber uygulayacağız. Fatih Belediye'miz bu imkanları sizlere sunuyor. Bu imkanları İstanbul'un her yerine yaymalıyız. Burada okuma külfet olmamalı. Öğrenci eviniz için 25 metreküp doğalgaz desteği verelim, her bir öğrencimizi yıla 10 bin TL burs vereceğiz.