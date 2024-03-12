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Haberler Galeri Öğrencilerin menemeni Murat Kurum'dan! Gençlerin sofrasında keyifli sahur

Öğrencilerin menemeni Murat Kurum'dan! Gençlerin sofrasında keyifli sahur

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, sahur için öğrenci evini ziyaret etti. Evdeki öğrencilerden kararsız seçmen ile sohbet eden, projelerini anlatan Murat Kurum'un, gecenin sonunda "Artık seninle anlaştık" dediği genç öğrenci de Kurum'a "Evet, anlaştık" diye cevap vererek ikna oluğunu belirtti. Sohbetin ardından Kurum gençlerle playstation oynadı, öğrencilerle mutfağa girip sahur için menemen yaptı.

Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 11:34
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Öğrencilerin menemeni Murat Kurum’dan! Gençlerin sofrasında keyifli sahur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ramazan ayının ilk iftarının ardından teravih namazını Beyoğlu'nda, Camiikebir Camii'nde kıldı. Namazın sonrasında Beyoğlu'nda Kasımpaşa esnafını ziyaret eden Kurum'a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Öğrencilerin menemeni Murat Kurum’dan! Gençlerin sofrasında keyifli sahur
Kalabalığın arasında Murat Kurum’u gören 2. sınıf öğrencisi küçük bir kız çocuğu şaşkınlığını gizleyemedi. Küçük kız, Kurum’un yanına gelmesiyle ona sarılarak mutluluğunu dile getirdi. Bir kafeyi ziyaret eden, kıraathanede gençlerle langırt oynayan Kurum, daha sonra sahur programı için ilçeden ayrıldı. Murat Kurum’a esnaf ziyaretinde, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan eşlik etti.
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Öğrencilerin menemeni Murat Kurum’dan! Gençlerin sofrasında keyifli sahur

MURAT KURUM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE SAHUR YAPTI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, daha önce katıldığı bir TV programında kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisi Feritcan Başaranoğlu'na verdiği sözü yerine getirdi. Fatih'te yaşayan üniversite öğrencilerinin evine sahur misafiri olan Murat Kurum, gençlerle bir araya geldi.

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Öğrencilerin menemeni Murat Kurum’dan! Gençlerin sofrasında keyifli sahur

KURUM KARARSIZ SEÇMEN OLAN GENÇ ÖĞRENCİYİ İKNA ETTİ
Öğrencilerle sohbet eden Kurum, kararsız seçmen olan 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Haluk Emre Günaydın'ı dinledi. Murat Kurum, Bursalı olan Emre Günaydın'a memleketinde yaptıklarını anlattı; Ulu Camii'nin çevresindeki düzenlemeleri, Bursaspor'un eski stadyum alanının millet bahçesine dönüştürüldüğünü ve Çekirge'deki SSK'nın eski binasının yapılandırıldığını söyledi.

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Öğrencilerin menemeni Murat Kurum’dan! Gençlerin sofrasında keyifli sahur

Kurum, "Sizlerle burada çok daha güzellerini yapacağız. Bizleri sadece bugün değil, her zaman göreceksiniz. Gençlik Meclisi'nde kararları hep birlikte alacağız, beraber uygulayacağız. Fatih Belediye'miz bu imkanları sizlere sunuyor. Bu imkanları İstanbul'un her yerine yaymalıyız. Burada okuma külfet olmamalı. Öğrenci eviniz için 25 metreküp doğalgaz desteği verelim, her bir öğrencimizi yıla 10 bin TL burs vereceğiz.