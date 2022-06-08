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İstanbul’da inanılmaz görüntü! Yetkililer: Büyü yapıp denize atıyorlar!

İstanbul'da hayrete düşüren görüntüler kayda alındı. Kadıköy ve Eminönü ilçelerinde denizden çıkarılan birbirinden tuhaf atıklar sergilendi. Kurusıkı olduğu kaydedilen kalaşnikof silahtan motosiklete, sazdan kelepçeye kadar pek çok obje ilgi topladı. Yetkililer duruma ilişkin açıklamasında, "Büyü yapıp denize atıyorlar" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 08.06.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 15:45
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İstanbul’da inanılmaz görüntü! Yetkililer: Büyü yapıp denize atıyorlar!

İstanbul'da denizden çıkarttığı objeler şoke etkisi yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde, Marmara Denizi'nin korunmasında toplumsal farkındalığın ehemmiyetinin altını çizmek için denizden çıkarılan atıklar, Eminönü ve Kadıköy İskelelerinde sergilendi.

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İstanbul’da inanılmaz görüntü! Yetkililer: Büyü yapıp denize atıyorlar!

SERGİLENDİ

Marmara Hepimizin adıyla saat 10.00'da başlayan etkinliklerde belediye ekipleri Kadıköy'de 3, Eminönü'nde 6 olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşan su altı dip temizleme ekibinin çıkardığı atıklar, etkinlik alanında sergilendi.

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İstanbul’da inanılmaz görüntü! Yetkililer: Büyü yapıp denize atıyorlar!

ÇOK SAYIDA OBJE ÇIKARILDI

Denizden kurusıkı olduğu belirtilen kalaşnikof, darbeli matkap, cam şişeler, motosiklet, bisiklet, tabanca, kelepçe, dizüstü bilgisayar, cep telefonları, saz ve yangın tüpü gibi çok sayıda obje çıktı.

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İstanbul’da inanılmaz görüntü! Yetkililer: Büyü yapıp denize atıyorlar!

"KÜÇÜKKEN GİRMİŞLER, BÜYÜMÜŞLER VE ÇIKARAMIYORUZ"

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler, "Gördüğünüz gibi denizden aklınıza gelebilecek her şey çıkıyor. Bugün üzüntüyle gördük ki bir sürü şişe var. Şişelerin içerisinde de maalesef balıklar var. Küçükken girmişler, büyümüşler ve çıkaramıyoruz.

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İstanbul’da inanılmaz görüntü! Yetkililer: Büyü yapıp denize atıyorlar!

"ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE..."

Şimdi onlara zarar vermeden şişeleri kırıp çıkarıyoruz. Biz de insanların farkındalığını arttırmak için ciddi bir etkinlik içerisindeyiz. Burada görmüş olduğunuz etkinlik de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın önderliğinde Marmara Belediyeler Birliğinin organizasyonunda İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi işbirliğinde yapmış olduğumuz bir etkinlik. Hem Eminönü'nde hem de Kadıköy'de iki ayrı noktada dalgıçlar dalarak denizin altına girerek insan eliyle atılmış olan çöpleri çıkarıyoruz" dedi.