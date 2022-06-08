08 Haziran 2022, Çarşamba
İstanbul’da inanılmaz görüntü! Yetkililer: Büyü yapıp denize atıyorlar!
İstanbul'da hayrete düşüren görüntüler kayda alındı. Kadıköy ve Eminönü ilçelerinde denizden çıkarılan birbirinden tuhaf atıklar sergilendi. Kurusıkı olduğu kaydedilen kalaşnikof silahtan motosiklete, sazdan kelepçeye kadar pek çok obje ilgi topladı. Yetkililer duruma ilişkin açıklamasında, "Büyü yapıp denize atıyorlar" dedi.
Giriş Tarihi: 08.06.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 15:45
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