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İstanbul’da domuz bağı vahşetinde yeni gelişme!

İstanbul Beyoğlu'nda 4 Haziran günü öldürülen Aysel Bozkurt cinayetine ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. 63 yaşındaki kadını gasp etmek için evine girip öldürmüşlerdi. Olayla ilgili güvenlik kameralarına erişildi. Görüntülerde üç katil zanlısının Aysel Bozkurt'u evine kadar takip ettikleri ve Bozkurt evine girdikten sonra adrese girerek vahşi cinayeti işledikleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.06.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 14:14
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İstanbul’da domuz bağı vahşetinde yeni gelişme!

63 yaşındaki Aysel Bozkurt'un Beyoğlu İlçesi Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırını Sokak üzerindeki 18 kapı numaralı apartmandaki evine gasp amacıyla giren üç kişi; Aysel Bozkurt'u ellerini ve ayaklarını arkadan bağladıktan sonra boğarak öldürdü.

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İstanbul’da domuz bağı vahşetinde yeni gelişme!

İstanbul Emniyeti; kaçan katillerin peşine düştü. 1'i Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan otel, diğeri ise Şehit Muhtar Mahallesi Çorbacı Sokak üzerindeki apart otel olmak üzere iki farklı iş yerinin güvenlik kamera görüntüleri toplandı ve incelemeye alındı.

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İstanbul’da domuz bağı vahşetinde yeni gelişme!

Olayı gerçekleştirdikleri ve cinayeti planlı bir şekilde işledikleri tespit edilen Mehmet S., Eyüp K. ve Sait K. isimli üç katil zanlısı İstanbul Emniyeti'nin titiz çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul’da domuz bağı vahşetinde yeni gelişme!

HEMEN ARDINDAN APARTMANA GİRDİLER

Aysel Bozkurt'u gasp etmek için evine girerek öldüren katillerin yansıdığı güvenlik kamera görüntülerine Sabah ulaştı.

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İstanbul’da domuz bağı vahşetinde yeni gelişme!

Güvenlik kamera görüntülerine göre; Serap B. isimli bir arkadaşıyla sokakta konuşan Aysel Bozkurt'u gizlice takip eden üç katil zanlısı, evine giden Aysel Bozkurt'un ardından apartmana girdi.