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The Simpsons yine gündem oldu! George Floyd'un ölümü...

İlk bölümü 17 Aralık 1989 tarihinde yayınlanan ve hala da devam eden Amerikan televizyon dizisi The Simpsons yine gündem oldu. Geleceği bilen çizgi film olarak adlandırılan Simpsonlar'ın bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesine bir yenisi daha eklendi. Koronavirüs salgınını bilen ardından da Amerika'da ortaya çıkan "Vespa mandarinia" adı verilen Asya kökenli katil arıları da konu alan Simpsonlar'ın son bombası ABD'de polis tarafından öldürülen ve olayların çıkmasına neden olan George Floyd olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 08:33
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The Simpsons yine gündem oldu! George Floyd'un ölümü...

Gelecekteki olayları önceden tahmin ettiği iddialarıyla gündeme gelen Simpsonlar adlı animasyon dizisinde ABD'yi karıştıran George Floyd cinayetiyle ilgili dolaşan fotoğraf sosyal medyayı salladı.

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The Simpsons yine gündem oldu! George Floyd'un ölümü...

Bugünlerde de 90'larda yayınladığı iddia edilen bir Simpsons bölümünde, eyalet polisinin müdahalesi yüzünden yaşamını yitiren ve Birleşik Devletler'de toplumsal olayların fitilini ateşleyen George Floyd'un vefatı ile alakalı bir görsel dolaşıyor.

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The Simpsons yine gündem oldu! George Floyd'un ölümü...

''GEORGE İÇİN ADALET''

Fotoğrafta dizinin karakterlerinden Şef Wiggum'un bir siyahi bireyin boynuna dizini bastırırken arkada evin ufak kız çocuğu Lisa'nın ''George için adalet'' yazan bir pankart taşıdığını görüyoruz. Peki bu sahne gerçek mi? Yoksa sadece bir tesadüften ibaret mi?

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The Simpsons yine gündem oldu! George Floyd'un ölümü...

DAHA ÖNCE BAZI OLAYLARI BİLMİŞLERDİ

Amerika'da ortaya çıkan "Vespa mandarinia" adı verilen Asya kökenli dev eşek arılarını gösteren bir bölümün yer aldığı iddia edildi.

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The Simpsons yine gündem oldu! George Floyd'un ölümü...

Söz konusu bölümde bal arılarının 3 katı büyüklüğündeki 5 santimetre boyutundaki arılar ABD'ye geldikten sonra paniğe yol açıyor. Dizinin bir bölümünde kasaba halkının bir araya toplanarak dizi karakteri Dr. Hibbert'dan 'bir hastalığa çare bulmasını' istediği görülüyor ve doktor tek çarenin yatak istirahatı olduğunu söylüyor. Bunun üzerine halk panikle bir kamyonun içindeki kasada bulunan tehlikeli katil arıları yanlışlıkla serbest bırakıyor.