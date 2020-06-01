Kafeler ve restoranların çalışma saatleri nasıl olacak? Restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçesi işletmeleri yeniden faaliyete geçti. Koronavirüsle mücadele kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan bu mekanların çalışma saatleri belli oldu. Alınan tedbirler kapsamında hizmet veren restoran ve kafelerin saat kaçta kapandığı merak ediliyor. Peki, Starbucks ve kafeler kaça kadar açık olacak? Çay bahçeleri, restoran ve kafeler saat kaçta kapanıyor? İşte cevaplar...