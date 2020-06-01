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Starbucks ve kafeler kaça kadar açık olacak? Çay bahçeleri, restoran ve kafeler saat kaçta kapanıyor?
Starbucks, kafeler, restoranlar kaça kadar açık olacak? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoran ve kafeler normalleşme süreci çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başladı. 1 Haziran itibarıyla kapılarını yeniden açan bu işletmelerin çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, Starbucks ve kafeler kaça kadar açık olacak? Çay bahçeleri, restoran ve kafeler saat kaçta kapanıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 01.06.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 17:08
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