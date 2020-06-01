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Starbucks ve kafeler kaça kadar açık olacak? Çay bahçeleri, restoran ve kafeler saat kaçta kapanıyor?

Starbucks, kafeler, restoranlar kaça kadar açık olacak? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoran ve kafeler normalleşme süreci çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başladı. 1 Haziran itibarıyla kapılarını yeniden açan bu işletmelerin çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, Starbucks ve kafeler kaça kadar açık olacak? Çay bahçeleri, restoran ve kafeler saat kaçta kapanıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 17:08
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Starbucks ve kafeler kaça kadar açık olacak? Çay bahçeleri, restoran ve kafeler saat kaçta kapanıyor?

Kafeler ve restoranların çalışma saatleri nasıl olacak? Restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçesi işletmeleri yeniden faaliyete geçti. Koronavirüsle mücadele kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan bu mekanların çalışma saatleri belli oldu. Alınan tedbirler kapsamında hizmet veren restoran ve kafelerin saat kaçta kapandığı merak ediliyor. Peki, Starbucks ve kafeler kaça kadar açık olacak? Çay bahçeleri, restoran ve kafeler saat kaçta kapanıyor? İşte cevaplar...

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Starbucks ve kafeler kaça kadar açık olacak? Çay bahçeleri, restoran ve kafeler saat kaçta kapanıyor?

STARBUCKS, ÇAY BAHÇELERİ, RESTORAN VE KAFELER KAÇTA KAPANIYOR?

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.

Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

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Starbucks ve kafeler kaça kadar açık olacak? Çay bahçeleri, restoran ve kafeler saat kaçta kapanıyor?

RESTORAN VE KAFELER 'YENİ NORMAL'E UYGUN HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme planı kapsamında çalışmaya başlayan restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerde, vatandaşlara, belirlenen kurallar dahilinde sosyal mesafe kuralına uygun hizmet veriliyor.

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Starbucks ve kafeler kaça kadar açık olacak? Çay bahçeleri, restoran ve kafeler saat kaçta kapanıyor?

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilerek "yeni normal"e geçişin başladığı ilk günde restoran, kafe, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmeler de kapılarını açtı.

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Starbucks ve kafeler kaça kadar açık olacak? Çay bahçeleri, restoran ve kafeler saat kaçta kapanıyor?

Doğrudan temasa neden olacak iskambil, okey, tavla gibi oyunların oynanmasına izin verilmeyen işletmelerde, vatandaşların sağlığını korumak için birçok tedbir alındı.

Girişine el dezenfektanı konulan mekanlarda müşteriler, masalara sosyal mesafe kuralına uygun oturmaları için yönlendirildi.