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Bodrum'da corona virüs fırsatçılığı! Lahmacundan sonra şimdi de şezlong fiyatı dudak uçuklattı

Türkiye'nin gözde tatil beldesi Türkbükü'nde hizmet veren lüks bir otelin müşterilere gönderdiği davet e-mail'inde belirtilen ücretler şaşırttı. Corona virüs salgını sonrası fiyatlarını güncelleyen otelde iki şezlong için istenen ücret günlük 1000 TL, aylık 24 bin lira. Üstelik buna oda ve yemek dahil değil. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 09:50
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Bodrum'da corona virüs fırsatçılığı! Lahmacundan sonra şimdi de şezlong fiyatı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz yıllarda 70 liralık lahmacunuyla gündeme gelen tatil cenneti Bodrum, bu yaz şezlong ve loca fiyatlarıyla anılacak.

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Bodrum'da corona virüs fırsatçılığı! Lahmacundan sonra şimdi de şezlong fiyatı dudak uçuklattı

Hürriyet'in haberine göre lüks oteller, pandemi sürecinde oda, beach kullanımı ve şezlong fiyatlarına zam yaptı.

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Bodrum'da corona virüs fırsatçılığı! Lahmacundan sonra şimdi de şezlong fiyatı dudak uçuklattı

Yaz sezonunda kapılarını açmaya hazırlanan ve Türkbükü'nde hizmet veren lüks bir otelin müşterilerine gönderdiği davet e-mail'inde detayları verilen kullanım ücretleri, tartışma yaratacak cinsten.

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Bodrum'da corona virüs fırsatçılığı! Lahmacundan sonra şimdi de şezlong fiyatı dudak uçuklattı

İLK SEÇENEK
İki kişilik bu pakette şunlar var: Maksimum 4 sandalye, maksimum 3 şezlong, gün içinde kişi başı ikişer plaj havlusu, iki kez sıcak-soğuk havlu servisi, 11.00-15.00'te meyve tabağı, yiyecek ve içecek harcamalarında yüzde 10 indirim.

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Bodrum'da corona virüs fırsatçılığı! Lahmacundan sonra şimdi de şezlong fiyatı dudak uçuklattı

İKİNCİ SEÇENEK
İlk seçenektekilere ek olarak menüden günde bir sefer bir adet başlangıç, bir adet taş fırın ya da ana yemek siparişi verilebilir.