Bodrum'da corona virüs fırsatçılığı! Lahmacundan sonra şimdi de şezlong fiyatı dudak uçuklattı

Türkiye'nin gözde tatil beldesi Türkbükü'nde hizmet veren lüks bir otelin müşterilere gönderdiği davet e-mail'inde belirtilen ücretler şaşırttı. Corona virüs salgını sonrası fiyatlarını güncelleyen otelde iki şezlong için istenen ücret günlük 1000 TL, aylık 24 bin lira. Üstelik buna oda ve yemek dahil değil. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 09:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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