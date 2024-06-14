Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet'e göre Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Müslümanlar arasında teşrik tekbiri konusu gündeme gelmeye başladı. Bu özel tekbir, Hanefi mezhebine göre vacip olarak kabul edilirken, Şafiî mezhebinde ise sünnet olarak yer alıyor. Bu tekbirler, Allah'ın büyüklüğünü ve Kurban Bayramı'nın kutsallığını vurgulamak amacıyla seslendirilir. Teşrik tekbiri, Müslümanlar arasında bu mübarek günlerdeki ibadetlerin bir parçası olarak önemli bir yer tutar. İşte teşrik tekbiri ile ilgili detaylar...