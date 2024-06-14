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Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet'e göre Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Müslümanlar arasında teşrik tekbiri konusu gündeme gelmeye başladı. Bu özel tekbir, Hanefi mezhebine göre vacip olarak kabul edilirken, Şafiî mezhebinde ise sünnet olarak yer alıyor. Bu tekbirler, Allah'ın büyüklüğünü ve Kurban Bayramı'nın kutsallığını vurgulamak amacıyla seslendirilir. Teşrik tekbiri, Müslümanlar arasında bu mübarek günlerdeki ibadetlerin bir parçası olarak önemli bir yer tutar. İşte teşrik tekbiri ile ilgili detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 10:09 Güncelleme: 14.06.2024 10:09
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Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet’e göre Kurban Bayramı’nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 10 Zilhicce günü sabah namazından başlayarak, 13 Zilhicce akşam namazına kadar her farz namazın arkasından üçer defa getirilir. Bu tekbirler, Allah'ın büyüklüğünü ve Kurban Bayramı'nın manevi değerini vurgulamak amacıyla seslendirilir. Teşrik tekbiri, Müslümanlar için bayramın ruhunu yaşamak ve ibadetlerini artırmak adına önemli bir fırsat sunar. Bu bağlamda, Müslümanlar arasında teşrik tekbiri hakkında merak edilenlerin cevapları aranmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, teşrik tekbiri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor.

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Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet’e göre Kurban Bayramı’nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN, KAÇ DEFA GETİRİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı teşrik tekbiri hakkında merak edilenleri paylaşıyor.

Hz. Peygamber'in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler bulunuyor.

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Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet’e göre Kurban Bayramı’nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe

Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.

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Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet’e göre Kurban Bayramı’nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe

Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.

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Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet’e göre Kurban Bayramı’nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe

TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI VE OKUNUŞU

"Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi'l-hamd" diye tekbir alınır. Buna "TeşrikTekbiri" denir.