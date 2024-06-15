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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? DİYANET 16 Haziran Pazar İl İl Kurban Bayramı Namaz Saatleri 2024! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 Kurban Bayramı namazı saatlerini il il yayınladı. Bayramın birinci günü kılınacak olan bayram namazının ardından Kurban Bayramı 2024 resmen başlayacak. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayanlar, bayram namazı saatlerini merakla bekliyordu ve şimdi bu bilgilere ulaşabilecekler. İşte, il il bayram namazı saatleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 19:18
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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? DİYANET 16 Haziran Pazar İl İl Kurban Bayramı Namaz Saatleri 2024! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...

Türkiye'de milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı'nı coşkuyla beklerken, Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini duyurdu. 16 Haziran Pazar günü kılınacak olan bayram namazı saatleri özellikle büyük şehirlerde ve diğer illerde merakla bekleniyor. İşte bazı büyük şehirlerde ve diğer illerdeki bayram namazı saatleri...

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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? DİYANET 16 Haziran Pazar İl İl Kurban Bayramı Namaz Saatleri 2024! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...

🕌 Büyükşehirlerde Namaz Saatleri

Ankara: 05.54

İstanbul: 06.07

İzmir: 06.21

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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? DİYANET 16 Haziran Pazar İl İl Kurban Bayramı Namaz Saatleri 2024! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...

🕌 Diğer İllerde Namaz Vakitleri

Adana: 05.52

Adıyaman: 05.38

Afyonkarahisar: 06.07

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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? DİYANET 16 Haziran Pazar İl İl Kurban Bayramı Namaz Saatleri 2024! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...

Ağrı: 05.14

Aksaray: 05.54

Amasya: 05.41

Antalya: 06.11

Ardahan: 05.12

Artvin: 05.15

Aydın: 06.20

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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? DİYANET 16 Haziran Pazar İl İl Kurban Bayramı Namaz Saatleri 2024! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...

Balıkesir: 06.15

Bartın: 05.52

Batman: 05.27

Bayburt: 05.24

Bilecik: 06.05