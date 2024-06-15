15 Haziran 2024, Cumartesi
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? DİYANET 16 Haziran Pazar İl İl Kurban Bayramı Namaz Saatleri 2024! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 Kurban Bayramı namazı saatlerini il il yayınladı. Bayramın birinci günü kılınacak olan bayram namazının ardından Kurban Bayramı 2024 resmen başlayacak. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayanlar, bayram namazı saatlerini merakla bekliyordu ve şimdi bu bilgilere ulaşabilecekler. İşte, il il bayram namazı saatleri...
Giriş: 15.06.2024 19:18
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