Bayram namazı saat kaçta kılınacak? DİYANET 16 Haziran Pazar İl İl Kurban Bayramı Namaz Saatleri 2024! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...

Türkiye'de milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı'nı coşkuyla beklerken, Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini duyurdu. 16 Haziran Pazar günü kılınacak olan bayram namazı saatleri özellikle büyük şehirlerde ve diğer illerde merakla bekleniyor. İşte bazı büyük şehirlerde ve diğer illerdeki bayram namazı saatleri...