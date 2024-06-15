15 Haziran 2024, Cumartesi
Arefe Günü Mesajları 2024: Instagram, Facebook, WhatsApp... Resimli, hadisli, uzun, kısa, kalplere dokunan eşe, dosta, aileye Arefe Günü sözleri!
Kurban Bayramı arefesi, İslam inancında büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı'na bir gün öncesinden gelir. Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar için Arefe günü, Arafat vakfesi ile özellikle önemlidir. Arafat Dağı'nda yapılan dualar ve tövbeler, Müslümanlar için manevi bir arınma ve Allah'a yakınlaşma fırsatı sunar. Arefe günü, eşe, dosta ve akrabalara yönelik özel mesajların da yoğun olarak paylaşıldığı bir gün olarak öne çıkar.
Giriş: 15.06.2024 08:01 Güncelleme: 15.06.2024 08:02
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