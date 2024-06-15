15 Haziran 2024, Cumartesi
Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe | Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet'e göre Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Müslümanlar arasında teşrik tekbiri konusu önem kazanmaya başladı. Bu özel tekbir, Hanefi mezhebine göre vacip kabul edilirken, Şafiî mezhebinde ise sünnet olarak yer alıyor. Teşrik tekbiri, Allah'ın büyüklüğünü ve Kurban Bayramı'nın kutsallığını vurgulamak amacıyla seslendirilir ve Müslümanlar arasında bu mübarek günlerdeki ibadetlerin bir parçası olarak önemli bir yer tutar. İşte teşrik tekbiri ile ilgili detaylar...
Giriş: 15.06.2024 07:58 Güncelleme: 15.06.2024 08:00
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