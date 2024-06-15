Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe | Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet’e göre Kurban Bayramı’nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir?

Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 10 Zilhicce gününden itibaren başlayarak, 13 Zilhicce akşam namazına kadar her farz namazın ardından üçer defa seslendirilen teşrik tekbiri, Müslümanlar arasında önemli bir gelenek olarak kabul edilir. Teşrik tekbiri, Müslümanlar için bayramın ruhunu yaşamak ve ibadetlerini artırmak adına önemli bir fırsat sunar. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, teşrik tekbiri hakkında merak edilenlerin cevapları aranmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Müslümanlar arasında teşrik tekbiri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor.