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Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe | Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet'e göre Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Müslümanlar arasında teşrik tekbiri konusu önem kazanmaya başladı. Bu özel tekbir, Hanefi mezhebine göre vacip kabul edilirken, Şafiî mezhebinde ise sünnet olarak yer alıyor. Teşrik tekbiri, Allah'ın büyüklüğünü ve Kurban Bayramı'nın kutsallığını vurgulamak amacıyla seslendirilir ve Müslümanlar arasında bu mübarek günlerdeki ibadetlerin bir parçası olarak önemli bir yer tutar. İşte teşrik tekbiri ile ilgili detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 07:58 Güncelleme: 15.06.2024 08:00
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Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe | Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet’e göre Kurban Bayramı’nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir?

Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 10 Zilhicce gününden itibaren başlayarak, 13 Zilhicce akşam namazına kadar her farz namazın ardından üçer defa seslendirilen teşrik tekbiri, Müslümanlar arasında önemli bir gelenek olarak kabul edilir. Teşrik tekbiri, Müslümanlar için bayramın ruhunu yaşamak ve ibadetlerini artırmak adına önemli bir fırsat sunar. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, teşrik tekbiri hakkında merak edilenlerin cevapları aranmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Müslümanlar arasında teşrik tekbiri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor.

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Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe | Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet’e göre Kurban Bayramı’nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir?

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN, KAÇ DEFA GETİRİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı teşrik tekbiri hakkında merak edilenleri paylaşıyor.

Hz. Peygamber'in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler bulunuyor.

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Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe | Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet’e göre Kurban Bayramı’nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir?

Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.

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Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe | Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet’e göre Kurban Bayramı’nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir?

Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.

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Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe | Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet’e göre Kurban Bayramı’nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir?

TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI VE OKUNUŞU

"Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi'l-hamd" diye tekbir alınır. Buna "TeşrikTekbiri" denir.