Tesbih Namazı kılınışı-detaylı anlatım! Arefe günü tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Fazileti nedir?

TESBİH NAMAZI KILINIŞI-DETAYLI ANLATIM
Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır:
"Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazını kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.
"Allahu Ekber" diyerek tekbir alır ve namaza başlarız
Sübhâneke'yi okuruz
Sübhâneke'den sonra 15 kere
"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz
Sonra eûzü besmele çeker, Fâtiha ve zammı sûre okuduktan sonra 10 kere daha
"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Rükuya gideriz
Burada 3 kere "Subhane rabbiye'azim" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Rükûdan doğrulunca "Rabbena leke'l hamd" deriz ve ardından 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeden doğrulunca 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur.