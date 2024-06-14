14 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Tesbih Namazı kılınışı-detaylı anlatım! Arefe günü tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Fazileti nedir?

Arefe Günü'nde yapılacak ibadetler, son dönemlerde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar için Kurban Bayramı'nın bir öncesinde önemli bir gün olan Arefe Günü, yoğun bir ibadet ve manevi atmosferle geçirilir. Bu özel gün, tesbih namazı gibi ibadetlerin de kılınacağı önemli bir zaman dilimini ifade eder. İşte Arefe Günü ile ilgili merak edilenler ve detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 09:15
  • 1
  • 8
Tesbih Namazı kılınışı-detaylı anlatım! Arefe günü tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Fazileti nedir?

Arefe gününde kılınacak tesbih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır sorusu, şu günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Arefe günü, ibadetlerin yoğun olarak yerine getirildiği özel bir gün olarak kabul edilir. Bu kapsamda, tesbih namazı da nafile namazlar arasında önerilen bir ibadettir. İbadetlerini yerine getirmek isteyenler, tesbih namazının kılınışı hakkında bilgi edinmek için araştırmalara başladılar. İşte, Arefe gününde kılınacak tesbih namazı hakkında detaylar...

  • 2
  • 8
Tesbih Namazı kılınışı-detaylı anlatım! Arefe günü tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Fazileti nedir?

TESBİH NAMAZI İÇİN HANGİ HADİS VARDIR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).

  • 3
  • 8
Tesbih Namazı kılınışı-detaylı anlatım! Arefe günü tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Fazileti nedir?

TESBİH NAMAZI KILINIŞI-DETAYLI ANLATIM

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır:

"Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazını kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

"Allahu Ekber" diyerek tekbir alır ve namaza başlarız

Sübhâneke'yi okuruz

Sübhâneke'den sonra 15 kere

"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz

Sonra eûzü besmele çeker, Fâtiha ve zammı sûre okuduktan sonra 10 kere daha

"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Rükuya gideriz

Burada 3 kere "Subhane rabbiye'azim" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Rükûdan doğrulunca "Rabbena leke'l hamd" deriz ve ardından 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeden doğrulunca 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur.

  • 4
  • 8
Tesbih Namazı kılınışı-detaylı anlatım! Arefe günü tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Fazileti nedir?

İkinci rekata kalkınca önce 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi okur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okuyup 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi getiririz.

Sonra Rükuya gideriz

Burada 3 kere "Subhane rabbiye'azim" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Rükûdan doğrulunca "Rabbena leke'l hamd" deriz ve ardından 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeden doğrulunca 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Sonra otururuz ve "Tahiyyat", "Salli ve Barik" dualarını okuruz.

  • 5
  • 8
Tesbih Namazı kılınışı-detaylı anlatım! Arefe günü tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Fazileti nedir?

Üçüncü rekata kalkınca önce Sübhâneke'yi okuruz

Sübhâneke'den sonra 15 kere

"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi okur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okuyup 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi getiririz.

Sonra Rükuya gideriz

Burada 3 kere "Subhane rabbiye'azim" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Rükûdan doğrulunca "Rabbena leke'l hamd" deriz ve ardından 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeden doğrulunca 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.