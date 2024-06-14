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Samsun'da plastik fabrikasında yangın çıktı

Son dakika haberine göre Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Giriş: 14.06.2024 08:59 Güncelleme: 14.06.2024 09:03
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Samsun’da plastik fabrikasında yangın çıktı

Organize Sanayi Bölgesi Nenehatun Caddesi'deki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Samsun’da plastik fabrikasında yangın çıktı

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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Samsun’da plastik fabrikasında yangın çıktı

Kısa sürede büyüyeyerek yan taraftaki diğer bir plastik fabrikasına da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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Samsun’da plastik fabrikasında yangın çıktı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalma olmadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA'ları yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Su ihtiyacına karşı su tankerleri de olay yerinde hazır bekletiliyor." dedi.

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Samsun’da plastik fabrikasında yangın çıktı