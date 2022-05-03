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Terörden temizlenen Şırnak dağlarında huzur! Endemik bitkileri toplamak için dağlarda kamp kuruyorlar

Şırnak'ta bahar aylarında geçim kaynağı olan pancar için kilo metrelerce yol giden köylüler, gece kamp kurup gündüz pancar topluyor. Pancar için günlerce dağlarda atlarıyla beraber dolaşan vatandaşlar, topladıkları pancarları köye getirip satıyor.

Giriş Tarihi: 03.05.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 12:57
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Terörden temizlenen Şırnak dağlarında huzur! Endemik bitkileri toplamak için dağlarda kamp kuruyorlar

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla beraber bölgeden teröristlerin izleri silindi. Bahar aylarında dağlara çıkan yöre halkı, gece kalıp ertesi gün pancar toplayarak evlerine dönüyor.

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Terörden temizlenen Şırnak dağlarında huzur! Endemik bitkileri toplamak için dağlarda kamp kuruyorlar

Uçkun, mantar, gergedan otu ve daha bir çok çeşit endemik bitki türünü toplayıp satan köylüler, dağların geçim kaynağı haline geldiğini söylüyor.

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Terörden temizlenen Şırnak dağlarında huzur! Endemik bitkileri toplamak için dağlarda kamp kuruyorlar

Kilosunu 10 liradan satarak aile geçimine katkıda bulunan gençler, huzur ve güvenliğin sağlandığı dağlarda kamp yapıp çadır açıyor. Gece dağda kalıp sabahın ilk ışıklarıyla beraber pancar toplamak için atlarına binen vatandaşlar, saatlerce pancar topluyor.

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Terörden temizlenen Şırnak dağlarında huzur! Endemik bitkileri toplamak için dağlarda kamp kuruyorlar

Güneydoğu illerinde bahar aylarında yetişen endemik bitki türü olan pancarları toplayıp satan köylüler, atlara yükledikleri kilolarca pancarı kilometrelerce yol yürüyerek köye indiriyor.

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Terörden temizlenen Şırnak dağlarında huzur! Endemik bitkileri toplamak için dağlarda kamp kuruyorlar

13 kişilik kafile aldıkları izinler sonrası 2 bin rakımlı Tanin Dağına çıktı. Burada kamp kurup pancar toplayan köylülerin zorlu bir günü görüntülendi.