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Terörden temizlenen Şırnak dağlarında huzur! Endemik bitkileri toplamak için dağlarda kamp kuruyorlar
Şırnak'ta bahar aylarında geçim kaynağı olan pancar için kilo metrelerce yol giden köylüler, gece kamp kurup gündüz pancar topluyor. Pancar için günlerce dağlarda atlarıyla beraber dolaşan vatandaşlar, topladıkları pancarları köye getirip satıyor.
Giriş Tarihi: 03.05.2022 12:57Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 12:57