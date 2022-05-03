Midesini üşüttü sandı! 10 milyonda bir rastlanan hastalığa yakalandığı ortaya çıktı

5 AYDA 30 KİLO VERDİ

İnce bağırsağın bağışı en az, nakli ise zor olan organlardan biri olmasına rağmen 5 aydır mücadele eden anne Ünal, kız çocukları Aden ve Irmak için hastalığa karşı direniyor. İnce bağırsağı olmadığı için damar yolundan serumla beslenen Ünal, vücudunda emilimin olmamasından dolayı 5 ayda 30 kilo kaybetti. Hastane odasında adeta günden güne eriyen Ünal, kendisine uyumlu bir ince bağırsağın bulunmasını umutla bekliyor.