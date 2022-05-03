Midesini üşüttü sandı! 10 milyonda bir rastlanan hastalığa yakalandığı ortaya çıktı
Gaziantep'te midesini üşüttüğünü düşünerek gittiği hastanede 10 milyonda bir rastlanan hastalığa yakalandığını öğrenen Gökçen Ünal, tam 5 aydır ince bağırsaksız yaşıyor. Doktorlar
"2-3 saat anca yaşar" dese de 5 aydır yaşam savaşı vermeye devam eden ve ümitle ince bağırsak bağışı bekleyen Ünal, "2 tane kızım var onlar için hayatta kalmaya çalışıyorum." dedi.
Giriş Tarihi: 03.05.2022
13:05 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
13:06
Gaziantep'te yaşayan iki çocuğa sahip 35 yaşındaki Gökçen Ünal'ın hayatı, 10 milyonda bir rastlanan hastalığa yakalanmasıyla tepetaklak oldu. İnce bağırsağı pıhtı atmasıyla kangren olan genç kadın, 5 aydır hiç çıkmadığı hastane odasında yaşam savaşı veriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2-3 SAAT YAŞAR DEDİLER 5 AYDIR HAYATTA
Doktorların ailesine
"2-3 saat anca yaşar" demesine rağmen 5 aydır ince bağırsağı olmadan yaşayan Ünal, Türkiye'de ince bağırsak nakli bekleyen iki hastadan biri. Ameliyat üstüne ameliyat geçiren ve ince bağırsakta sağlam kalan çok küçük bir parçanın dikilmesiyle yaşama tutunan Ünal'ın zamanı her geçen gün biraz daha daralıyor.
5 AYDA 30 KİLO VERDİ
İnce bağırsağın bağışı en az, nakli ise zor olan organlardan biri olmasına rağmen 5 aydır mücadele eden anne Ünal, kız çocukları Aden ve Irmak için hastalığa karşı direniyor. İnce bağırsağı olmadığı için damar yolundan serumla beslenen Ünal, vücudunda emilimin olmamasından dolayı 5 ayda 30 kilo kaybetti. Hastane odasında adeta günden güne eriyen Ünal, kendisine uyumlu bir ince bağırsağın bulunmasını umutla bekliyor.
MİDESİNİ ÜŞÜTTÜĞÜNÜ SANDI, İNCE BAĞIRSAĞININ KANGREN OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
Midesini üşüttüğünü zannederek özel bir hastaneye giden Ünal'ın ince bağırsağının kangren olduğu karnının ameliyatla açılmasıyla tespit edilebildi. Hastalığın tespit edilmesinin ardından Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle iletişime geçildi. Sağlam kalan çok küçük bir ince bağırsak parçasının dikilmesiyle Malatya'ya sevk edilen Ünal, bir süre Malatya'da tedavi gördü. Şimdi Gaziantep'te ince bağırsak bağışı bekleyen Ünal, 5 aydır yaşadığı acı günleri ve yaşadıklarını anlattı.
"DİRENMEYE ÇALIŞIYORUM"
Vatandaşlardan organ bağışı noktasında duyarlılık beklediğini aktaran anne Ünal,
"Yani direnmeye çalışıyorum. 2 tane kızım var, onlar için hayatta kalmaya çalışıyorum. İnsan gerçekten başına gelmeden bilmiyormuş. Organ bağışında bulunmak gerekiyor" dedi.