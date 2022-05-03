İhtişamıyla cezbetti: Büyük Çamlıca Camisi 3 yılda 25 milyon kişiyi ağırladı

İçine girildiği andan itibaren selatin camilerinin adeta devamı hissini uyandıran, büyük bir ibadethane olmasının dışında sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve yeni açılan İslam Medeniyetleri Müzesi ile Türkiye'nin en modern külliyesi özelliğini taşıyan Büyük Çamlıca Camisi, resmi açılışının gerçekleştirildiği 3 Mayıs 2019'dan bugüne 25 milyon ziyaretçiye kapılarını açtı.

Fikir projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olan ve 268 rakımlı Çamlıca Tepesi'nde temeli 7 Ağustos 2013'te atılan Büyük Çamlıca Camisi, Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştiren şehrin sembolleri arasına katıldı.

İstanbul'un siluetinin önemli bir parçası haline gelen ve mimarisiyle dikkati çeken Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışının üzerinden üç yıl geçti.

Heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de ihtiva eden caminin üç şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107,1 metre, iki şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde.