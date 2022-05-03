03 Mayıs 2022, Salı
İhtişamıyla cezbetti: Büyük Çamlıca Camisi 3 yılda 25 milyon kişiyi ağırladı
Görkemli mimarisiyle İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen, aynı zamanda Türkiye'nin en modern külliyesi olan asrın mührü Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışının üzerinden üç yıl geçti. Nadir eser sınıfındaki Kur'an-ı Kerimler, levhalar, Hilye-i Şerifler, kılıçlar, silahlar, kitaplar ve halıların yanı sıra dünyada tek olan ilk Osmanlı sikkesinin de sergilendiği İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılmasıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin de cazibesi arttı.
Giriş Tarihi: 03.05.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 12:49
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