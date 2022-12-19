19 Aralık 2022, Pazartesi
Mehmetçik terör hedeflerini BORAN ile vuracak! TSK'ya teslimatı yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan, 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi 'BORAN'ın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındığını duyurdu. 17 kilometre etkili menzile sahip 'BORAN' dakikada 6 atış yapabiliyor. Dünyada az sayıdaki ülkede bulunan 'Boran' artık TSK'nın envanterindeki önemli silah sistemlerinden olacak.
Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 14:02
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7