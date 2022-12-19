Mehmetçik terör hedeflerini BORAN ile vuracak! TSK’ya teslimatı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK'nın iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan ve geliştirilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs 'Boran'ın ilk sevkiyatı gerçekleştiriliyor.