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Mehmetçik terör hedeflerini BORAN ile vuracak! TSK'ya teslimatı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan, 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi 'BORAN'ın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındığını duyurdu. 17 kilometre etkili menzile sahip 'BORAN' dakikada 6 atış yapabiliyor. Dünyada az sayıdaki ülkede bulunan 'Boran' artık TSK'nın envanterindeki önemli silah sistemlerinden olacak.

Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 14:02
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Mehmetçik terör hedeflerini BORAN ile vuracak! TSK’ya teslimatı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK'nın iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan ve geliştirilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs 'Boran'ın ilk sevkiyatı gerçekleştiriliyor.

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Mehmetçik terör hedeflerini BORAN ile vuracak! TSK’ya teslimatı yapıldı

TSK'nın talepleri doğrultusunda MKE mühendisleri tarafından tasarlanan, geliştirilen 'Boran', uluslararası standartlardaki 24 testten başarıyla geçti.

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Mehmetçik terör hedeflerini BORAN ile vuracak! TSK’ya teslimatı yapıldı

Zorlu arazi koşullarında yapılan operasyonlarda, TSK'nın elini güçlendirmek amacıyla geliştirilen 'Boran', 1780 kilo ağırlığı ile havadan ve karadan taşınarak istenilen araziye kısa sürede ulaştırılabiliyor ve 1 dakikada atışa hazır hale gelebiliyor.

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Mehmetçik terör hedeflerini BORAN ile vuracak! TSK’ya teslimatı yapıldı

Atış Kontrol Sistemi ve gece-gündüz 360 derece atış kabiliyeti bulunan 'Boran', eksi 32 ile artı 44 dereceye kadar hava koşullarında görev yapabiliyor.

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Mehmetçik terör hedeflerini BORAN ile vuracak! TSK’ya teslimatı yapıldı

17 kilometre etkili menzile sahip 'Boran' dakikada 6 atış yapabiliyor.