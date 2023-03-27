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Terk edilen binalar Yusufeli'nin baraj sularıyla doldu

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nda, 113,39 milyon metreküp su depolandı, su seviyesi 85 metreye ulaştı. Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede baraj suları, geri dönüşüm yıkımları süren terk edilmiş binalara da dayandı, bazı apartmanların ilk katlarının sularla kaplandığı gözlendi.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 09:50
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Terk edilen binalar Yusufeli’nin baraj sularıyla doldu

Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı.

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Terk edilen binalar Yusufeli’nin baraj sularıyla doldu

558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.

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Terk edilen binalar Yusufeli’nin baraj sularıyla doldu

TERK EDİLEN BİNALAR SULARLA KAPLANDI
22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda 113,39 milyon metreküp su depolandı, su seviyesi 85 metreye ulaştı. Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede baraj suları, geri dönüşüm yıkımları süren terk edilmiş binalara da dayandı, bazı apartmanların ilk katlarının sularla kaplandığı gözlendi. Yağışlı geçen son aylarda kar sularının de erimesi nedeniyle suyun bir kısmı dip savaklardan tahliye edilen barajda, kontrollü su tutma işlemine geçildi.

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Terk edilen binalar Yusufeli’nin baraj sularıyla doldu

VALİ DORUK: CİDDİ MANADA SU GELMESİNİ BEKLİYORUZ
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, bölgedeki son durumu ve süren kamu yatırımlarını yerinde inceledi, çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı.

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Terk edilen binalar Yusufeli’nin baraj sularıyla doldu

Vali Yılmaz Doruk, "Çoruh'ta akış rejim bakımından çok fazla miktar suyun geldiği dönemi yaşıyoruz. İstikrarlı akışın ötesinde sene boyunca gelen suyun yarısı, son 3 ayda geldi. Bu nedenle eski yerleşim yerini hızlı şekilde boşaltmış bulunmaktayız. Karların erimesi ve yağışlı döneme girmiş olduğumuzdan, önümüzdeki günlerde ciddi manada su gelmesini bekliyoruz. Baraj alanının, eski ilçenin hızlı şekilde su ile örtüleceğini düşünüyoruz" dedi.