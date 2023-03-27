Terk edilen binalar Yusufeli’nin baraj sularıyla doldu

TERK EDİLEN BİNALAR SULARLA KAPLANDI

22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda 113,39 milyon metreküp su depolandı, su seviyesi 85 metreye ulaştı. Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede baraj suları, geri dönüşüm yıkımları süren terk edilmiş binalara da dayandı, bazı apartmanların ilk katlarının sularla kaplandığı gözlendi. Yağışlı geçen son aylarda kar sularının de erimesi nedeniyle suyun bir kısmı dip savaklardan tahliye edilen barajda, kontrollü su tutma işlemine geçildi.

